الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية طوال الأسبوع.. وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، نتيجة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة: «مستمرون في الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع، حيث يستمر تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا».

متوسط درجات الحرارة يعتبر حول المعدلات الطبيعية لها

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «متوسط درجات الحرارة يعتبر حول المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام ما بين 23 و22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وإحساسنا بالطقس خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف على المناطق الساحلية المطلة عبلى البحر المتوسط وحار على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار».

تكاثر لبعض السحب العالية التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس خلال فترات النهار

وتابعت «غانم»: «هناك تكاثر لبعض السحب العالية التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ومع الغياب التام لأشعة الشمس ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بحيث تصل الصغرى في فترة الليل إلى 14 و15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر».