الأرصاد: فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.. والحرارة في القاهرة 23 درجة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا لتوقعات حالة الطقس على كافة الأنحاء، ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

سقوط أمطار

وأضافت الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد طقس مائلا للبرودة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى اليوم 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 22 درجة مئوية، شمال الصعيد 23 درجة مئوية ،جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن الفرصة مهيأة اليوم السبت لسقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الغربية، فضلا عن استمرار ظاهرة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة على باقي محافظات الجمهورية

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة اليوم السبت على مدن الجمهورية المختلفة، إلى الآتي:

- الجيزة 23 - 15

- القاهرة 23 - 15

- العاصمة الإدارية 23- 15

- 6 أكتوبر 24- 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 14

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 15

- دمياط 23- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 25- 13

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 14

- شبين الكوم 24- 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 23- 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 09

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 26- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23- 05

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 24 - 13

- المنيا 24- 11

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 28 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 15

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 26- 21.