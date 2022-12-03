«الأرصاد»: طقس السويس اليوم مائل للبرودة.. والصغرى تسجل 15 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس محافظة السويس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع تكون الشبورة المائية وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

حالة الطقس اليوم في السويس

وذكر بيان الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية، في حين تسجل الصغرى 15 درجة مئوية، فيما تكون نسبة الرطوبة خلال طقس السبت 60%، وسرعة الرياح 23 كم/ساعة، مع توافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10% تقريباً.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر اليوم معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

محافظة السويس تستعد للتقلبات الجوية

وتستعد أحياء السويس لموسم الأمطار، وأية تقلبات جوية قد تحدث، حيث أعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحتمية الجاهزية لمختلف أجهزة ومعدات شفط المياه بالأحياء، والانتشار بالأماكن العامة والميادين، تحسباً لأي طارئ في الطقس، بحيث يتم التدخل الفوري لمختلف الجهات والأحياء لمواجهة أي آثار ناجمة.