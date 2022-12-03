الأرصاد: بداية الشتاء 21 ديسمبر.. والأجواء خريفية نهارا وباردة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البداية الفعلية لفصل الشتاء يوم 21 ديسمبر الجاري، لكن الأجواء الشتوية بدأت تدريجيًا وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

فرص أمطار خفيفة جدًا لا تؤثر على الأعمال اليومية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلتها ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع عبر شاشة قناة «تن»، أن حالة الطقس على مدار الأسبوع مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهناك فرص أمطار خفيفة جدًا لا تؤثر على الأعمال اليومية، موضحة أن هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يجعل بعض الأيام فيها سطوع لأشعة الشمس.

الجو خلال فترات النهار خريفية مستقرة

أوضح منار غانم خلال مداخلتها مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن الأجواء خلال فترات النهار خريفية مستقرة، أما في الليل تكون الأجواء باردة، فضلًا عن وجود شبورة على الطرق والأماكن القريبة من المسطحات المائية مما يؤثر بشكل كبير على الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.