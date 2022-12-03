حديقة الأورمان تستقبل عشاق الزيتون لليوم الثالث: منتجات وندوات وأنشطة

واصلت حديقة الأورمان بالجيزة استقبال المواطنين من عشاق الزيتون لليوم الثالث على التوالي، إذ يُعقد مهرجان الزيتون الأول بحديقة الأورمان النباتية والذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام تحت شعار «من مصر لكل الدنيا»، والذي يعقد تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكذلك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

مهرجان الزيتون يستضيف باحثين وخبراء صناعة الزيتون

ويُنظم المهرجان هذا العام بالتعاون بين عدداً من معاهد مركز البحوث الزراعية، من بينها معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومعهد بحوث البساتين وكذلك مركز بحوث الصحراء، ويعرض المهرجان عدداً من منتجات بعض الشركات لزيتون المائدة والزيوت وبعض مشتقات الزيتون الأخرى مثل مربى مصنوعة من الزيتون ومنتجات مُصنعة من الزيتون كالمنظفات وأدوات التجميل، كما تعقد أيضًا عدداً من الفاعليات والندوات العلمية، وكذلك محاضرات لعدد من الباحثين والخبراء في مجال صناعة الزيتون، وعدداً من الأنشطة الفنية والترفيهية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنَّ هذا هو الحدث الأول من نوعه في مصر، إذ يقام أول مهرجان دولي للزيتون في مصر يتعرض لتنمية المحصول والمنتجات القائمة عليه ويتم خلاله استعراض الفرص الاستثماري من خلاله، لافتاً إلى أنَّه يستهدف جذب الزائرين من مختلف المناطق والوجهات المصرية والدولية لكي تشارك في التعرف على المنتج المصري من الزيتون بأشكالة المختلفة.

مصر تحصل المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة

ويعد المهرجان هو الأول من نوعه لمحصول الزيتون ويأتي عقب حصول مصر على المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة بالتبادل مع دول إسبانيا، وتجود في مصر عدداً من الأصناف المميزة للزيتون متعددة الأغراض «زيوت ومائدة»، أهمها العجيزي والتفاحي العقصي والشامي والحامض والمراقي.

وقالت الدكتورة شيرين عادل، الأستاذة بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة إنه بجانب زيت الزيتون وزيتون المائدة المعروضة في المهرجان تم عرض لأول مرة مربي الزيتون التي تتميز بالطعم اللذيذ ولها العديد من الفوائد الغذائية والعلاجية والتي تتكون من خليط زيت الزيتون وقطع الفراولة والتين.

مربى الزيتون

أوضحت أنَّ الزيتون له العديد من الفوائد الصحية والغذائية منها أنه يساعد في رفع مناعة الجسم ويحتوي على العديد من المعادن منها الحديد والكالسيوم والزنك، كما إنه يحارب أمراض القلب والشرايين ويساعد علي تقليل الالتهابات، إضافة إلى أنه يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم والوقاية من هشاشة العظام والوقاية من أمراض الدماغ.