«بحوث الصحراء»: نحتاج لنقل التكنولوجيا والمعلومات أكثر من الدعم المالي

قال الدكتور صفي متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، إن قمة المناخ «COP27» شهدت 4 مبادرات مهمة تتعلق بمثلث الحياة، ومنها المبادرات الخاصة بالطاقة بأفريقيا، لأنها تناقش استغلال الموارد الطبيعية بالدول النامية، مشيرا إلى أن القارة تحتاج لنقل التكنولوجيا والمعلومات أكثر من الدعم المالي.

وذكر «متولي»، أن أفريقيا تتمتع بكل أنواع الطاقات الطبيعية في الحياة، كالطاقة الشمسية والحرارية والرياح، إلى جانب طاقة المياه، إلا أن كمية استخدامها محدودة للغاية نظرًا لعدم توافر التقنيات وتداول المعلومات.

إضافة ملف المياه لطاولة قمة المناخ شيء إيجابي

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، قائلا، «نحتاج بشدة إلى نقل التكنولوجيا والمعلومات أكثر من الدعم المالي والنقدي»، مشيرًا إلى أن إضافة ملف المياه كعنصر رئيسي على أيقونة مؤتمرات التغير المناخي، ولأول مرة في التاريخ، هو أهم ما يميز قمة شرم الشيخ، حيث أن القمم السابقة كانت تتناول 3 عناصر رئيسية هي التصحر، والجفاف، والتنوع البيولوجي.

الأمطار تحولت من منحة إلى محنة

وتابع، أن إضافة ندرة المياه كأحد عناصر التغير المناخي الأساسية أمر في غاية الأهمية، حيث أخذت الضلع الثاني، أي قاعدة مثلث الحياة، موضحًا أن الطاقة والمياه هما القاعدة لرأس المثلث التي تمثل الغذاء.

وأشار إلى أن التغير المناخي يؤثر بقوة على تغير معدلات الأمطار بالإيجاب أو بالسلب، وهذا ما نتج عنه إما ندرة بمياه الأنهار وجفافها في بعض المناطق الأوروبية أو تحولها إلى سيول، لذلك تحولت الأمطار من منحة إلى محنة.