ضبط مبيدات زراعية محظور تداولها.. وتوزيع 8459 طن أسمدة بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضى حتى 3 ديسمبر 2022، إذ أفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، بشن إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت عن ضبط «83» عبوة مبيدات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، وتحرير محضرين بمركز قويسنا، وجرى اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، حفاظا على الصالح العام.

وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعية، إلى أنه تم توزيع «8 آلاف و459» طن نترات ويوريا ائتمان، وذلك منذ بداية الموسم الشتوى وحتى الآن.

وأضاف أنه فيما يخص منظومة الحيازة الإلكترونية «الكارت الذكي» فقد تم طباعة «340» ألف و«573» كارت، وتم تسليم «237» ألف و«575» كارت بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، فضلا عن اعتماد وتسجيل «390» ألف و«631» استمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي.

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة بلغت «10» كم و«110» متر بنواحي «البتانون بمركز شبين الكوم، الروضة ببركة السبع، وبابل وميت الكرام بتلا، البرانية وبندر أشمون» والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ«998» فدان زراعي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تمت الموافقة على استخراج «49» ترخيص تشغيل لمزارع «دواجن، ماشية، مناحل، مصانع، محلات»، وعمل معاينات لعدد «57» مزرعة « دواجن، ماشية، مصانع مناحل، محلات» لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن «5500» فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.