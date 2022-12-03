حالة الطقس غدا.. «الأرصاد» تطالب المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة خارج المنزل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل، على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وطالب خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الخروج من المنزل، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الأرصاد في بيانها، أن شبورة مائية تتكون صباح غد، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة غدا، على مدن الجمهورية المختلفة، ما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 21- 12

- السلوم 20- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 23- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 26- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 26- 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 23- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 23- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 26- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 25- 08

- أبو سمبل 26- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20