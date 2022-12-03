احذر.. حالات تفقدك وحدتك السكنية بمشروع بيت الوطن

طرحت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية، قطع أراضٍ جديدة ووحدات سكنية متكاملة الخدمات بالدوان تاون والحي اللاتيني وأبراج صواري ومدينتي وجنة والحي السكني الثالث، وذلك ضمن المرحلة الثامنة التكميلية بمشرروع بيت الوطن لأراضي وشقق المصريين في الخارج ووضعت الوزراة إجراءات محددة لسحب التراخيص وإلغاء الوحدات السكنية.

حالات سحب التراخيص بمشروع بيت الوطن التابع لوزارة الإسكان

ونصت حالات إجراءات سحب التراخيص بمشروع بيت الوطن الذي أطلقته وزارة الإسكان على القواعد الآتية:

1-عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقا لبرنامج تسليم الوحدات.

2-عدم استلام قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة.

3-التصرف في الوحدة بأي شكل من الأشكال دون موافقة كتابية مسبقة من قبل الطرف الأول.

4-تغيير الغرض المخصص من أجله الوحدة بناء على طلب صاحب الشأن.

مشروع بيت الوطن

ويُعد مشروع بيت الوطن هو أحد مشروعات وزارة الإسكان المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي خُصصت للمصريين العاملين بالخارج؛ وتختلف في مواقع الطرح، والأسعار، وبعض شروط التقديم عن بعضها البعض.

ويهدف المشروع إلى جذب العملة الأجنبية للمصرف المصري ووضع حلقة وصل بين المصري المغترب ووطنه من خلال امتلاكه لوحدة سكنية داخل البلاد.

كما تعدد أماكن المشروع في نطاقات شرق وغرب محافظة القاهرة تحديدا في المجمعات العمرانية الجديدة والتي تتصدرها الأماكن الآتية: التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة بدر ومدينة العبور ومدينة الرحاب.

كما اشتمل المشروع على مدن الجيل الثالث والرابع مثل مدينة أسيوط الجديدة ومدينة قنا الجديدة ومدينة المنيا الجديدة ومدينة أسوان الجديدة ومدينة دمياط الجديدة و مدينة السادات ومدينة العبور الجديدة.