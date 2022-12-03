ابن شعبان عبد الرحيم يحيي الذكرى الثالثة لرحيل والده: ادعوا له بالرحمة

يوافق اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان شعبان عبد الرحيم الذي كان قد رحل عن عالمنا عام 2019، وبالفعل حرص ابنه الأكبر عصام على إحياء ذكراه من خلال منشور خاص.

وشارك عصام ابن الفنان شعبان عبد الرحيم جمهوره بمجموعة صور لوالده عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وعلق عليها قائلا «النهارده تالت سنة على فراق أبويا وأطلب من كل أصحابي وحبايبي وإخواتي وحبايب أبويا يدعوا له هو وأمى بالرحمة».

أعمال شعبان عبد الرحيم

يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم واحد من الفنانين الشعبيين الذين قدموا نوعا وشكل أغاني خاصا بهم بدأت شهرته مع أغنيته الشهيرة أنا بكره إسرائيل ومنذ ذلك الوقت وقدم الكثير من الأعمال الغنائية التي حققت نجاحا، كان من بينها هبطل السجاير ومواطن ومخبر وحرامي وشعبان يتحدى جاكسون.

كما أنه دخل مجال التمثيل وشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسللات ومن بينها مواطن ومخبر وحرامي ورشة جريئة وفلاح في الكونجرس وتامر وشوقية وبيت العيلة وزيزو.