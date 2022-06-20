مجدي شطة يتهجم على عصام شعبان عبد الرحيم: أنا صبرت عليك كتير (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تهجم مؤدي المهرجانات مجدي شطة، على عصام شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال الساعات القليلة الماضية.

مجدي شطة يقتحم مكتب عصام شعبان عبد الرحيم

ظهر مجدي شطة، في الفيديو وهو يقتحم مكتب عصام شعبان عبد الرحيم، باثنين «بودي جارد»، قبل أن يتوجه بالحديث إليه: «أنا صبرت عليك كتير، عشان خاطر عم شعبان عبد الرحيم، قبل كده وهو في فرح تطلع المسرح وتقعد تحفل عليا مينفعش».

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مجدي شطة يطلق حملة «لا للإدمان»

كان مجدي شطة، قد أطلق مؤخرا حملة «لا للإدمان»، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم «على باب المصحة»، يدعو من خلالها الشباب إلى الابتعاد عن المخدرات، والانتباه إلى حالتهم الصحية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

عصام شعبان عبد الرحيم يخضع لجراحة

يذكر أن عصام شعبان عبد الرحيم، قد تعرض لوعكة صحية قبل عدة أشهر، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لجراحة في القلب.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، شقيق عصام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب».