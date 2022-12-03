إصابة شخص في تصادم ميكروباص وملاكي على طريق «أسيوط - أبوتيج» الزراعي.. «صور»

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي وميكروباص، اليوم، على طريق «أسيوط - أبوتيج» الزراعي، أمام قرية أولاد إبراهيم التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بإصابة شخص في تصادم سيارتين بأسيوط

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، على طريق قرية أولاد إبراهيم، التابعة إلى مركز أسيوط.

على الفور، انتقل لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الاسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «1832- ح س»، وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «4631- ي ط أ»، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة الملاكي.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.