مصرع طفل وإصابة شاب في انقلاب دراجة نارية بأسيوط

لقي طفل مصرعه وأصيب شخص في انقلاب دراجة نارية بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونُقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل ووجود حالة وفاة ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية التتالية، ومصرع «ان.ن.ج3، 14 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب «أشرف.ش.ف»، 35 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، ورفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.