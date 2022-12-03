«الداخلية»: لا صحة لسحل فتاة وسط الشارع وسرقتها في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (سحل فتاة وسط الشارع وسرقتها) بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة.

حقيقة الفيديو

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) وباستدعائها حضرت رفقة والدها، وبسؤالها قررت بعدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنها بتاريخ (27) نوفمبر الماضي وأثناء سيرها بأحد الشوارع رفقة صديقتها فوجئت بتعلق حقيبتها بدراجة نارية يستقلها (4 أشخاص)؛ مما أدى لاختلال توازنها ومستقلي الدراجة النارية وسقوطهم أرضًا وتجمع الأهالي.

وأضافت الفتاة أنها لم تتعرض لواقعة سرقة وانصرفت وصديقتها من المكان دون تحرير ثمة محاضر. كما أمكن تحديد مُستقلي الدراجة النارية (عدد 4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) وبسؤالهم أيدوا ما جاء بأقوال الفتاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.