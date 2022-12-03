خصم 15 يوما لـ 5 ممرضات بمستشفى السويس العام لتقاعسهن عن العمل

قرر الدكتور الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، توقيع الجزاء على 5 من تمريض طوارئ الجراحة والعظام، خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم السبت في المستشفى العام.

خصم 15 يوما من الممرضات

وجاء قرار وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، بمجازاة 5 من فريق التمريض بطوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام، بخصم 15 يوما، لعدم تقديمهم الخدمة التمريضية بالشكل اللائق وتقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي في خدمة المرضى.

ووجه «الحفناوي»، فريق عمل إدارة التمريض بالمستشفى العام، بإعادة توزيع الممرضات المقصرات في أداء الواجب الوظيفي خارج أماكن عملهن الحالية.

الحفاظ على النظام العام

كما شدد وكيل وزارة الصحة على التزام مسئولي الأمن والنظافة، بالحفاظ على النظام العام والنظافة بالمستشفى، وتطبيق المعايير المطلوب توافرها بالمستشفيات.

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس تفقد قسم طوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام، للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية ومتابعة التزامها وتقديم الخدمة الطبية بشكل لائق، وتوافر المستلزمات والأدوية.