وكيل وزارة الصحة يشهد فعاليات مؤتمر الأورام الثاني بالشرقية

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الأورام الثاني لمستشفى «السعديين» المركزي، وذلك بقاعة «الشهيد البطل أحمد المنسي»، في نادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، بحضور عدد كبير من أطباء الأورام وقيادات المديرية.

جاء ذلك بحضور النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، والدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، والدكتور شريف شاهين، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ولفيف من أطباء جراحة الأورام بجامعة الزقازيق ومختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية، وعدد من أطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة، ومدير الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات بالمحافظة.

خطة مديرية الصحة بالشرقية للتدريب والتعليم الطبي المستمر

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أهمية هذه المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، مؤكداً أن تقدم جميع الدول يأتي علي قدر العلم والمعرفة والثقافة التي تتمتع بها هذه الشعوب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية، مضيفاً بأن قسم الأورام بمستشفى السعديين المركزي تم افتتاحه في مارس 2021، والذي يعد الأول من نوعه بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتم إجراء 305 عمليات جراحية للأورام السرطانية، وعلاج 284 مريض كيماويا وهرمونيا، من خلال الفرق الطبية بقسم الأورام حتى الآن.

تدريب الأطباء وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية

ومن جانبهم، قدم كل من رئيس المؤتمر والرئيس الفخري ومنسق الزمالة المصرية بالمحافظة، في كلماتهم تعريف بالمؤتمر، وما تم إنجازه بالمحافظة من تدريب الأطباء وتطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، واعتماد الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفي السعديين المركزي، تخلل الكلمات عرضاً تقديميا يوضح تاريخ إنشاء قسم الأورام بالمستشفي، وخطوات النجاح المتصاعدة، والأيادي المشاركة في هذه الإنجازات.

كما تم تسليم درع تذكاري لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، ونقيب أطباء الشرقية، وذلك تقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

وشمل المؤتمر عدداً من المحاضرات العلمية في علاج الأورام، ألقاها كل من الأستاذ الدكتور عبد المطلب محمد، والأستاذ الدكتور كمال القشيشي، والأستاذ الدكتور وليد عبد المولى، والأستاذ الدكتور وائل لطفي، والأستاذ الدكتور علي الشيوي، وأشاد الحضور بحسن تنظيم المؤتمر، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.