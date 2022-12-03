أسعار الدراجات الصديقة للبيئة في مصر.. رخيصة وموفرة للوقت

شراء دراجة من الأمور الهامة للحفاظ على الصحة العامة للجسم كوسيلة مواصلات بدلا من الوسائل التقليدية لأنها أخف وأسرع وأرخص، ولها فوائد صحية فلم تعد مقتصرة فقط على الأطفال.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أنواع الدراجات الهوائية الصديقة للبيئة الأفضل بالإضافة لكونها الأقل سعراً، وفقا لعدد من منصات التجارة الإلكترونية.

أسعار الدراجات الصديقة للبيئة في مصر

D700 دراجة سوبر من بيلكان

تأتي الدراجة سوبر من بيلكان بسعر 3750 جنيهاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بمقاس 26 إنشاً، كما تأتي الدراجة بطول 175 سم فأقل والمادة المصنعة منها الدراجة هي الحديد، كما أنها مزودة بمساعد أمامي لتحمل المطبات والصدمات وعدد السرعات 26 سرعة مختلفة، بينما إطارات الدراجة تأتي من نوع كيندا.

دراجة إيطاليانو جبلية

تأتي الدراجة الإيطاليانو الجبلية بسعر 4200 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة،بمقاس 26 إنشا، كما تأتي الدراجة بطول 175 سم فأقل، وبوزن 13 كيلوجراما تقريباً، والمادة المصنعة منها الدراجة هي الحديد، كما أنها مزودة بمساعد أمامي لتحمل المطبات والصدمات وعدد السرعات 26 سرعة مختلفة، بينما إطارات الدراجة تأتي من النوع الصلب الكربوني.

B200H دراجة هوائية من جالاكسي

تأتي الدراجة الهوائية من جالاكسي بسعر 6850 جنيهاً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بمقاس 29 إنشاً، وبوزن 13 كيلوجراما تقريباً، والمادة المصنعة منها الدراجة هي الألومنيوم، كما أنها مزودة بمساعد أمامي لتحمل المطبات والصدمات وعدد السرعات 21 سرعة مختلفة، بينما مكابح الدراجة من الفرامل الديسك الهيدروليكي.

دراجة غم 100 برو مونتن

الدراجة الهوائية من ترينكس بسعر 7 آلاف جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة، بمقاس 29 إنشا، كما تأتي الدراجة بطول 170 سم وبوزن 13 كيلوجراماً تقريباً، والمادة المصنعة منها الدراجة هي الألومنيوم، كما أنها مزودة بمساعد أمامي لتحمل المطبات والصدمات، بينما فرامل الدراجة من المكابح الديسك الهيدروليكي.