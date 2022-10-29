100 دراجة هوائية في مسار 60 كيلو.. شرم الشيخ مدينة خضراء استعدادا لقمة المناخ

يعد تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في شرم الشيخ، أولوية لتحويل المدينة إلى «خضراء»، إذ دفعت قمة المناخ القيادة السياسية، لإقامة مشروعات «صديقة للبيئة» في المدينة المضيفة، ومن بين المشروعات، التوسع في استخدام الدراجات، وتقليل الاعتماد على السيارات.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى إنشاء 230 كيلو طرق بشرم الشيخ، وجرى مراعاة إقامة مسار للدراجات بجانبي بعض الطرق، لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، في إطار تحويلها إلى مدينة خضراء.

نائبة المحافظ تركب دراجة هوائية

استقلت الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، أمس، دراجة هوائية ضمن منظومة الدرجات التشاركية التي جرى تنفيذها في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لمؤتمر قمة تغير المناخ، وقادتها رفقة مجموعة من أبناء المدينة، في المسار المحدد للدراجات بالممشى السياحي.

وأعلن «فودة»، الانتهاء من المشروع المقدم من شركة «Baddel»، وجرى عرض النموذج النهائي للدراجات بعد إضافة الهوية البصرية، موضحا أنه سيجر تفعيل المنظومة خلال بضعة أيام قبل انطلاق أعمال القمة.

60 كيلو طرق و100 دراجة

أكد المحافظ، إنشاء 60 كيلو طرق مسار للدراجات على جانبي طريق السلام بطول 30 كيلو متر، وعلى جانبي الطريق الأوسط، وداخل الحديقة المركزية بشرم الشيخ.

أضاف «فودة»، أنه جرى إقامة 4 محطات للدراجات التشاركية في خليج نعمة والسوق التجاري القديم، والممشى السياحي، وأمام حديقة السلام البيئية، مشيرا إلى أن إجمالي الدراجات التشاركية 100 دراجة تمثل شركات مختلفة.