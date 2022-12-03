السيطرة على حريق نشب فوق أحد الأبراج السكنية ببورسعيد 

نشب حريق فوق سطح أحد الأبراج السكنية بشارع محمد علي الرئيسي ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي فى موتور خزان مياه فوق السطح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الدخان المنبعث لمنع اشتعاله مرة أخرى، وانقاذ العمارات المجاورة من وصول الحريق إليها.

إخطار بالحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من العقيد هانى المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، يفيد بإندلاع حريق فى موتور خزان مياه الشرب فوق سطح أحد الأبراج السكنية بشارع محمد علي الرئيسي.

الدفع بسيارتين إطفاء

أعلن رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، أنه تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تبين من الفحص الأولي لرجال الإطفاء والحماية المدنية والبحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن ماس كهربائي اندلع في موتور خزان مياه بالسطح، وانتشر إلى بافي الخزانات، وتمت السيطرة على الحريق قبل انتشاره.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريق.