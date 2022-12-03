السيطرة على حريق في حوش منزل بسوهاج دون خسائر بشرية

شهدت دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش ملحق بمنزل غير مأهول بالسكان، إثر قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث خسائر في الأرواح.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وجرى السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قامت بها وحدة مباحث مركز أخميم، بنشوب حريق في حوش في بندر أخميم ناحية دائرة المركز.

وعلى الفور أنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل غير مأهول بالسكان، وتم الدفع بسيارة إطفاء وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

احتراق مخلفات وقمامة

وبسؤال المدعو «احمد ا ع»، 46 سنة، حلاق، ويقيم بذات الناحية، جار ملاصق للمنزل، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف أن المنزل المشار إليها ملك المدعو «حمادة ال»، ويقيم بمحافظة القاهرة، وخالٍ من السكان منذ أكثر من 15 سنة، وأرجع سبب الحريق إلى قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل ما أدى لاحتراق كمية من المخلفات والقمامة ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات المختصة لمباشرة التحقيق.