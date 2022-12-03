البابا تواضروس يعلن الإعداد لمبادرة «وثق كنيستك» لحفظ تاريخ الكنيسة

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، الاستعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان «وثق كنيستك»، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له، كما أعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم الصندوق الجديد.

حفل تخرج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة

وجاء ذلك خلال حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لاثنين من خريجي الدفعة الأولى، والأنبا دانيال، إلى جانب كلمة لقداسة البابا.

البابا تواضروس: التاريخ هو الحياة

وفي كلمته تناول البابا ثلاث نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ في حياة الإنسان، كالآتي:

- التاريخ هو الحياة، وكلمة history أو (his story) تعني قصته، أي قصة حياة الإنسان.

- التاريخ معلم: فهو يظل يعطي الإنسان طوال حياته دروسًا، والتاريخ مضبوط بيد الله، فالله هو سيد التاريخ وهو صانع التاريخ.

وفي الختام سلم البابا تواضروس الخريجين شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورا تذكارية .