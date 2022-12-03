إصابة 10 في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بأسيوط (صور)

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، وقع على الطريق الزراعي «أسيوط- سوهاج» عند طريق المطعية التابعة لمركز أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي قبل الوحدة المحلية بقرية المطيعة، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «6179- ي ص ج»، وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «9543- ي أ ل»، على الطريق الزراعي بقرية المطيعة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقل 7 مصابين إلى مستشفي أسيوط الشامله، ونقل 3 مصابين إلى مستشفي خاصة، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات، ورفع أثار الحادث، وتسير حركة المرور.