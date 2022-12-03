تحذيرات من ظهور لفحة البطاطس بسبب الشبورة المائية

مع استمرار الانكسار الكبير في درجات الحرارة، خاصة بالنهار واستمرارها فوق الـ 10 مئوية ليلاً مع بدايات لظهورة الشبورة المائية الكثيفة وزيادة كبيرة في معدلات الندى على مناطق زراعة البطاطس الشتوية، يتوقع وبشدة ظهور وانتشار مكثف لمرض «اللفحة المتأخرة» في البطاطس والذي سيبدأ في الانتشار في مناطق زراعية خلال العروة الشتوية الحالية في الأحواض القريبة من النيل أو الرياحات وأيضاً في المناطق التى تروي بنظام البيفوت بأطراف الدلتا الصحراوية.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه متوقع أن ينتقل تباعاً ناحية الداخل في مناطق شمال البحيرة بكفر الدوار ودمنهور ومناطق شرق الإسكندرية وبعض مناطق وسط الدلتا (الغربية وجنوب كفر الشيخ وشمال الدقهلية) وخصوصاً الزراعات التى تعدت عمر 60-70 يوما وللأصناف بالتحديد (ليدي روزيتا - اسبونتا) ومتوقع فى حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أن تكون الإصابات شديدة بسبب تراكم وتراكب الظروف المناخية في صالح الانتشار الثانوي للمرض وتحقق ما يسمي بأضلاع مثلث الوبائية حيث تلاقي وجود سلالة مرضية مع أصناف بطاطس حساسة أو متوسطة المقاومة وعمر تخطى 60 يوما مع درجة ابتلال ورقة تجاوز 7 ساعات في أيام المرض وأخيراً وجود رطوبة نسبية تجاوزت 85% مع دفء نسبي في درجة حرارة الليل أعلى من 10 درجات ستؤدي جميعهاً لقيام دورات مرضية سريعة جداً في توقيتات حرجة من عمر النبات، وهذه الظروف بدأت تتحقق أيضاً في مناطق واسعة من سوريا وشمال العراق وكردستان هذا الموسم وستكون النتيجة واحدة.

أما أسباب انتشار المرض فبسبب الظروف المناخية والتي تتلخص في هطول أمطار تتجاوز من 2 إلى 3 مم لمدة 3 أيام متتالية، بالإضافة إلى شبورة صباحية لمدة أسبوع ودرجة حرارة ما بين 12-15 درجة مئوية ليلاً فى نفس المدة مع درجة حرارة لا تزيد عن 23-25 نهاراً، كذلك أن يكون نهار اليوم ضبابيا به غيوم معظم أوقات النهار وتتجاوز درجة ابتلال الورقة 3 ساعات يومياً ولمدة 4 أيام متتالية، مع وجود رطوبة نسبية لا تقل عن 85% وأيضا ندى غزير صباحاً.

من بين أسباب انتشار المرض أيضا وجود أصناف بطاطس حساسة أو متوسطة المقاومة وتخطى عمرها 50 يوما، والعامل المهم أيضاً هو وجود مصدر للمرض وهو أمر متوافر في العروة الصيفية السابقة ويوجد المسبب المرضي فى صورة ميسلسوم يعني خيط فطري كامن داخل الدرنة ومن تبدأ أول دورة للمرض فى منطقة الزراعة ومع توالى الظروف المناسبة تبدأ الدورات الثانوية للمرض وكل ما كانت الظروف المناسبة متصلة ومستمرة كلما زادت الدورات الثانوية وانتشرت من حقل لآخر ومن منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى أيضاً.

وأوصى فهيم مزارعي البطاطس أن يبدأوا بجدول وقاية متكامل وجماعي في نفس التوقيت بتجنب زيادة الرطوبة حول أو تحت العرش بحيث يكون الري على الحامي، مع رش اكس كلور النحاس بتركيز 300 جم / 100 لتر ماء، بالتبادل مع أكروبات النحاس وجالبين نحاس كل من أسبوع إلى 10 أيام، مع فحص النباتات يومياً وخاصة في المناطق التي بها نسبة رطوبة عالية.