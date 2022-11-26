توصيات من «الزراعة» بشأن محاصيل الخضر والفاكهة: البطاطس تحتاج رطوبة عالية

أصدرَت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات تغيرات المناخ عدداً من التوصيات السريعة والعاجلة خلال الفترة الحالية لمحاصيل القمح والفول والبنجر والبطاطس والبصل والبرسيم.

وأكّد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أهمية استخدم سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة، وإضافة رية شتاء 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع، أما الفول فيتمّ العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات التي تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيداً لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرات علي الوريقة يتمّ الرش فوراً بأحد المبيدات للثاقبة الماصة بعدها يتمّ تكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات لزيادة معدلات العقد أو زيادة تكوين القرون.

تحذيرات من تجاهل زراعة البطاطس الصيفية في أرض بها نسبة رطوبة عالية

أما بشأن البنجر، أشارت وزارة الزراعة، إلى ضرورة عدم إضافة سماد أزوتي بعد 90 يوماً من الزراعة وإضافة البوتاسيوم حتى عمر 130 إلى 140 يوماً مع الاستعداد تمامًا لظهور التبقع السركسبوري والرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد «ـوبص»، أما البطاطس الشتوية فلا يتمّ إضافة أي منظمات نمو للبطاطس بعد 90 يومًا حتى لا يحدث تشقق للدرنات، أما البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين بنسة 4%، مع ضرورة الرش الوقائي ضد الندوة المتأخرة بالمواد الفعالة «مفينوكسام وميتالكسيل» بالتبادل مع اوكسي كلورو النحاس، أما البطاطس الصيفية فلا تزرع في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وعدم استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد ويفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.

توصيات زراعية لمحصول الفاصوليا الشتوي

أما الفاصوليا الشتوية فمن الضروري ألا تزيد كمية المياه حتى لا يصاب المحصول باللفحة الهالية أو العفن الأبيض على القرون، أما الفراولة فممنوع الرش بالأحماض الأمينية تمامًا حتى لا يصاب المحصول بالعفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة مع زيادة الندي مع الاهتمام بإضافة عالي الفسفور، أما محصول البسلة فلا يتمّ رش أي نحاسيات أثناء التزهير والعقد، أما الثوم فيتم تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وإطالة الفترة بين الريات ومعالجة ظهور إصفرار أطراف الأوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما بسبب البرودة أو تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيداً لذبابة البصل الكبرى.