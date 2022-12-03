إيبارشية نجع حمادي توضح آخر تطورات الحالة الصحية للأنبا كيرلس: غير مستقرة

أعلنت إيبارشية نجع حمادي، اليوم، خلال بيان لها، عدم استقرار الحالة الصحية للأنبا كيرلس، أسقف الإيبارشية.

وجاء نص البيان «ما زالت الحالة الصحية لأبونا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس غير مستقرة».

عدم استقبال الزوار مراعاة لحالته الصحية

وتابعت «نرجو من جميع أبناء نيافته عدم الزيارة مراعاة لحالته الصحية وحالة المرضى الذين معه في العناية المركزة».

وفي ختام البيان طلبت الصلاة من الجميع لأجل تحسن حالته الصحية.

وأعلنت إيبارشية نجع حمادي، منذ أيام قليلة نقل الأنبا كيرلس إلى العناية المركزة، وذلك لسوء الأوضاعه الصحية، ثم أصدرت بيانا طمأنت الناس فيه على استقرار الأوضاع الصحية له، كما طلبت الصلاة من أجله.

زيارة محافظ قنا للأنبا كيرلس

وتعرض أسقف نجع حمادي لوعكة صحية منذ فترة قصيرة، ونقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع للفحوصات الطبية.

وزار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى الحياة بالقاهرة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص والدكتور نادي ميشيل، مدير مستشفى مركز الحياة الطبي بالقاهرة.

وقام وفد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، بزيارة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها بمستشفى الحياة بالقاهرة للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته، جاء ذلك عقب دخوله إلى مستشفى الحياة عقب تعرضه لوعكة صحية.