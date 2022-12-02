حادث ملاهي نجع حمادي بقنا.. ارتفاع المصابين إلى 13 أغلبهم أطفال

ارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، في حادث ملاهي نجع حمادي ومقرها في نادي الألومنيوم بنجع حمادي، إلى 13 أغلبهم من الأطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى مجمع الألومنيوم ومستشفيات نجع حمادي، بواسطة عدد من سيارات الإسعاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث ملاهي نجع حمادي في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بارتفاع عدد المصابين في حادث ملاهي نجع حمادي إلى 13 من بينهم أطفال وكبار في انقلاب ألعاب ملاهي أطفال بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.

وبحسب مرفق إسعاف نجع حمادي، جرى نقل 11 مصابا بينهم ٩ أطفال إلى مستشفى مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، وطفلين مصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

أسماء المصابين في حادث ملاهي نجع حمادي قنا

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: «ناصر محمد أحمد، وإسلام صلاح، ودینا سيد، ونورهان السيد، 32 عاما، وأسماء عبدالرحيم، ومروة عبدالرازق عبدالرحمن، ومصطفى أبو حجازي مغربي، ونورا أبو المجد موسى، وإسراء محي، ومریم سید أحمد، وأنوار عبدالناصر مبارك، وجهاد جمال محمد، مصابين بكدمات وجروح بسيطة.

حادث ملاهي نجع حمادي بقنا.. الدفع بـ12 سيارة إسعاف

وانتقلت قيادات مجمع ألومنيوم نجع حمادي والأجهزة الأمنية في مدينة نجع حمادي وفي محافظة قنا، إلى موقع حادث سقوط أحد ألعاب الملاهي في مدينة الألومنيوم، وتم نقل المصابين بواسطة 12 سيارة إسعاف إلى المستشفيات في المجمع وإلى مستشفى نجع حمادي العام المنقولة في منطقة بهجورة.

وقررت جهة التحقيق فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط لعبة ملاهي بالأطفال في مجمع ألومنيوم نجع حمادي، وتشكيل لجنة فنية للمعاينة ومحاسبة المقصرين في الواقعة، كما يتم الآن رفع أنقاض اللعبة خشية وجود مصابين آخرين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.