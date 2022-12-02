إصابة 8 أطفال بسبب سقوط «مراجيح» عليهم في مجمع ألومنيوم نجع حمادي

أصيب 8 أطفال اليوم الجمعة، إثر سقوط ألعاب الملاهي عليهم في مجمع الألومنيوم، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

سقوط ملاهي في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط الألومنيوم على الأطفال في مركز نجع ملاهي حمادي، وأسفر الحادث عن إصابة 8 الأطفال جراء سقوط ملاهي الألومنيوم في نجع حمادي، جاري نقلهم إلى مستشفى الألومنيوم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي کلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.