القصة الكاملة لمرض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

خيمت حالة من السعادة على أقباط نجح حمادي فور سماع خبر عودة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي إلى مقر إقامته بدير الأنبا بضابا، بعد أن قضى فترة علاجية خارج الإيبارشية أجرى فيها بعض الفحوصات الطبية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية القصة الكاملة للحالة المرضية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي التي امتدت على مدار 18 يوما، قبل أن يعود سالما، وسط دعوات عديدة له بالشفاء والصلوات له خلال القداسات الإلهية.

بداية مرض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

تعود بداية مرض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي إلى يوم السبت 28 أغسطس، حين تعرض لوعكة صحية بمقر إقامته بنجع حمادي، ما تبعه مخاوف عدة قبل أن تؤكد إيبارشية نجع حمادي أنه بخير وبحالة مستقرة، ولكنه قد أجرى بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، حيث تقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات.

زيارات عديدة من الكهنة إلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

خلال فترة إقامة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في مستشفى الجونة، نتيجة مرضه، تناوب كهنة الإيبارشية على زيارته، خاصة وأنه أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 40 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها.

شفاء الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

بعد 18 يوما من مكوث الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في المستشفى، عاد إلى مقر إقامته بدير الأنبا بضابا بعد أن قضى فترة علاجية خارج الإيبارشية أجرى فيها بعض الفحوصات الطبية، أمس الثلاثاء، وكان في استقباله الأباء الكهنة والخدام.

وبمجرد نشر الإيبارشية لذلك الخبر، قام أبناء الإيبارشية بملحمة حب على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر منشورات عديدة تبين سعادتهم بعودة الأسقف لهم سالما من أي سوء، بالأخص وأنه يمر بوعكات صحية مختلفة خلال السنوات الماضية.

التاريخ المرضي للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

- ويبرز التاريخ المرضى للأنبا كيرلس أنه في شهر يناير من العام 2019 تعرض لوعكة صحية وأجرى على إثرها بعض الفحوصات الطبية على العمود الفقري، حيث كان يعاني بعض الألم فيه.

- بينما اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التوقيت من العام الماضي، في رحلة علاج استغرقت عدة أسابيع خضع خلالها لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بحسب توصية الأطباء.

- فيما حصل في إبريل الماضي على الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بمركز صحة الأسرة بنجع حمادي، بينما تلقى الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.