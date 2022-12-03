إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص، ظهر اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي ثم بالأسلحة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة، وجرى فض النزاع، وضبط طرفيه، ونقل المصابين للمستشفى.

مشاجرة بين عائلتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من أهالي عزبة الباجور، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص بالمشاجرة

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، وبرئاسة المقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ بعزبة الباجور، وتحديدًا بجوار المدرسة الصناعية، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر نشوب مشاجرة عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية لكل منهم بحسب حالته الصحية، وإصاباته.

ضبط طرفي المشاجرة

كما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة وإنهائها، وضبط طرفيها، فيما تبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما، وإتهم كل منهما الطرف الآخر ببدء التعدي عليه بسبب خلافات الجيرة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.