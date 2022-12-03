أيمن الجميل: المشروعات الكبرى مثل المنصورة الجديدة إنجاز عمراني واقتصادي غير مسبوق

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تمثل إنجازا عمرانيا واقتصاديا غير مسبوق على مستوى خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية ، إذا أخذنا فى الاعتبار أن مدينة المنصورة الجديدة هى أول مدينة تنتمى لمدن الجيل الرابع فى الدلتا، كما أنها متعددة الأنشطة، وتعزز من ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، إلى جانب أنها أنشئت على أساس التكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المضى قدما فى المشروعات العملاقة كثيفة العمالة ، ينعكس بصورة إيجابية للغاية على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى ، فهذه المشروعات العملاقة توفر أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل ، بما يعنى حماية مالية لخمسة ملايين أسرة مصرية ، كما تعمل على تقليص نسب البطالة وتوفير نحو خمسة ملايين فرصة عمل غير مباشرة للعمالة اليومية والمساعدة وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر المرتبطة بالمناطق العمرانية الجديدة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن مدينة المنصورة الجديدة والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة ، تعتبر النموذج الأوضح لكيفية التوزيع العائد لعوائد التنمية ، وحرص القيادة السياسية على أن يشمل ملف التنمية الشاملة كل بقعة على الأراضى المصرية، وإعادة تشكيل الخريطة العمرانية المصرية لتعتمد على "االمدن الذكية"، كما أن "المنصورة الجديدة" تمثل نافذة بحرية لمنطقة الدلتا السياحية بمواصفات عالمية، وانطلاقة نوعية للتنمية ، لما تتمتع به من مقومات تؤهلها لتكون نقطة جذب لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين.

وتابع أيمن الجميل أن أحد أهداف إنشاء المنصورة الجديدة وسلسلة المدن الذكية فى كافة أنحاء الجمهورية هو خلق ظهير عمرانى للمحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على منطقة الدلتا الضيقة، والحيلولة دون نشوء مناطق عشوائية جديدة وفتح آفاق استثمارية لأهالى الدلتا بما يحقق انتعاشة اقتصادية لهذه المنطقة ، ومن ثم توفير فرص عمل، لافتا إلى أن المنصورة الجديدة يبلغ مساحتها 7200 فدان، وتستوعب حوالى 700 ألف نسمة، حيث يتم تنفيذها على 4 مراحل، وتضم مدينة المنصورة الجديدة مشروعات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع، كما تضم مشروعات الإسكان الاجتماعى من خلال 58 عمارة سكنية بإجمالى 1392 وحدة سكنية، الأمر الذى يجعلها مناسبة لجميع الطبقات الاجتماعية.