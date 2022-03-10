«جامع»: توفير فرص تسويقية لشباب المشروعات الصغيرة بالمعارض الكبرى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الدولة المصرية تعمل على توفير مختلف آليات الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة أصحاب المشروعات في هذا القطاع الهام على تسويق منتجاتهم عن طريق إشراكهم في المعارض الكبرى بشكل مستمر وفتح منافذ متنوعة تتيح لهم إبرام تعاقدات جديدة تتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها وتوفير المزيد من فرص العمل.

مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنّ جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة في مختلف المعارض، التي تعبر عن تطور الصناعة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث يقوم الجهاز بتنظيم هذه المعارض أو يشارك في تنظيمها بالتعاون مع شركاء التنمية في محافظة القاهرة أو مختلف المحافظات، حيث تتضمن المعارض أنواعا مختلفة من المنتجات التي تتمتع بجودة عالية كما تلبي احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة.

افتتاح معرض القاهرة الدولي

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي في دورته الخامسة والخمسين والذى يتم تنظيمه في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 مارس الجاري، حيث تفقدت نيفين جامع الجناح الخاص بجهاز تنمية المشروعات والذى يشارك فيه أكثر من 50 عارضا من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على خدمات الجهاز المالية والفنية ووجهت جامع الدعوة للجمهور لزيارة المعرض والاستفادة من الأسعار والتخفيضات التي يقدمها العارضون.

المشاركون من جهاز تنمية المشروعات

ويعرض المشاركون من جهاز تنمية المشروعات في معرض القاهرة الدولي منتجات متنوعة تلائم متطلبات واحتياجات زوار المعرض، من بينها منتجات الموبيليا والمنتجات الجلدية والملابس والمفروشات والسجاد والمنتجات النحاسية والتحف الخشبية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والمنتجات الزجاجية ومنتجات سيناء والمنتجات الورقية والخزف والفخار والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي يقام هذا العام على مساحة 17 ألفا و690 مترا مربعا ويشارك به 150 شركة مصرية و4 جهات حكومية تشمل وزارة الإنتاج الحربي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة الكيماوية، ومن المقرر أن يفتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساءً.