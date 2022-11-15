محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الكبرى أمام أعضاء برلمان الشباب

التقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بأعضاء برلمان الشباب، في أول لقاء تشهده المحافظات المصرية، بحضور محمد محمود سيد محمد، رئيس برلمان شباب مصر، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعاء شوقي علي راشد، رئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة كفر الشيخ، وتم عرض فيديو للمشروعات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في كافة القطاعات الخدمية.

جار الانتهاء من تشطيب 15 ألف وحدة سكنية في كفر الشيخ

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء المشروعات التي شهدتها محافظة كفر الشيخ في كافة القطاعات الخدمية، ومنها إنشاء 15 ألف وحدة سكنية، جاري الانتهاء من تشطيبها خلال عام واحد، إضافة إلي ما تشهده قرى «حياة كريمة» بمطوبس من مشروعات متعددة في كافة القطاعات وعددها 602 مشروعاُ، سيُغيرون حياة أهالي تلك القرى، إضافة إلى ما شهدته عاصمة المحافظة من إنشاء محاور جديدة وتوسعة الطرق، لربط شرق بغرب العاصمة، إضافة للربط بين راوافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة» بغرب المدينة، إضافة لإنشاء مركز الأورام، وما شهده قطاع الصحة من إنشاء العديد من المستشفيات، وما شهدته المحافظة من إنشاء مشروعات قومية عملاقة منها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس، وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمصانع الرمال السوداء ذات العائد الاقتصادي الكبير.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يفتح الباب على مصراعيه لأعضاء البرلمان، للاطلاع على ما تشهده المحافظة من أعمال، وزيارة وحدة الجيومكانية، ومركز استدامة، لمتابعة ما يحدث من أعمال تخطيط وتدريب متميزين، إضافة إلى زيارة مواقع العمل، مؤكداً أنه يدعو الشباب لتقديم مقترحات للعمل بها، لحل المشكلات، ولا يكون مجرد راصداً لها ولكن مساعداً في حلها.

حزمة من القرارات لتفعيل دور الشباب فى منظومة العمل الوطني

وقال المحافظ، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالشباب، فمنذ عام 2016م، أصدر حزمة من القرارات والتكليفات لتفعيل دور الشباب فى منظومة العمل الوطني، وتمكينهم فى جميع المجالات، وإطلاق عدد من المبادرات والتوجيهات لدعم الشباب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً، من بينها عرض تطورات العمل الخاصة بـ«البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» بعد انتهاء مرحلة اختيار المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، بالإضافة إلى مشروع «بنك المعرفة المصري»، واستمع إلى مباشرة من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب التي كانت ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنهم من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه لابد أن يكون للشباب دور كبير ليس لتقديم المشكلات فقط، ولكن المشاركة في وضع الحلول، ومحاربة الشائعات، مشيراً إلي أنه سيتم تدريب الشباب على المهام الذي يقوم بها أعضاء مجلس النواب، وكيفية مكافحة الفساد، وأن مركز استدامة سوف يستقبل عدد من الشباب لتدريبهم.

وقال محمد محمود سيد محمد، رئيس برلمان شباب مصر، إن دعوة محافظ كفر الشيخ لعقد اجتماعاً مطولاً حدث لم يتكرر من قبل، لتكون محافظة كفر الشيخ سباقة في هذا العمل كثيراً وهذه المبادرة متميز لك تكن مجرد لقاء فقط، ولكنها خرجت بتوصيات عدة، منها مشاركة الشباب كمراقبين محليين غير رسمية، وزيارة المواقع الخدمية المتعددة وابجاء الرأي.

وأشاد رئيس برلمان شباب كفر الشيخ، باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتشجيعه للشباب، وإصراره على مشاركتهم في اللقاءات والاجتماعات، والاستماع لهم، ليمنحهم خبرته في كافة المجالات.

وأكدت دعاء شوقي، رئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة كفر الشيخ، أنها خطوة ممتازة لبرلمان الشباب تُحسب لمحافظ كفر الشيخ، كأول لقاء مع محافظ لعرض مشكلات المحافظة، والاستماع لأعضاء البرلمان باهتمام كبير، ومنح الشباب العديد من الفرص للتعرف على المشروعات، وزيارتها، وإبداء الآراء، منوهة أنه سيتم كتابة تقرير مفصل عن اللقاء.

وأضافت «شوقي»، أنه سيتم تقسيم أعضاء البرلمان لمجموعات عمل لزيارة المواقع والمشروعات المتعددة، إضافة لزيارة مراكز استدامة للتدريب والاطلاع على ما يقوم به من تدريبات والوحدة الجيومكانية، وتنظيم زيارات لمرفق إسعاف كفر الشيخ وغيره من القطاعات، إضافة لتبني البرلمان حملة «تصدي معنا» للتصدي للشائعات.