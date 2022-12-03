رئيس الأسقفية يعزي كنيسة التوحيد الإريترية في وفاة البطريرك كيرلس الأول

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التعازي لكنيسة وشعب إريتريا، في وفاة البابا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الإريترية.

وقال رئيس الأساقفة في بيان: «باسمي وباسم مطارنة وقساوسة وخدام وشعب الكنيسة الأسقفية، نقدم التعازي لكنيسة وشعب إريتريا، في وفاة البابا كيرلس الأول، الذي خدم كنيسته بكل بذل وأمانة».

وصلى رئيس الأساقفة، لقساوسة وخدام وشعب الكنيسة الإريترية، أن يمنحهم الله الصبر والسكينة على فقيدهم الغالي، وأن يختار الله للكنيسة خير من يخلفه على كرسي الخدمة البطريركية.