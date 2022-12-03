«حياة كريمة» تعلن إطلاق مبادرة «بطل أنا» لدعم ذوي الهمم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق مبادرة «بطل أنا»، لدعم أهالي القادرون باختلاف، طوال شهر ديسمبر المقبل، وأنه سيكون شهر التعاون والتكاتف مع ذوي الهمم في كل المجالات، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

وتأتي المبادرة في إطار استكمال مشوار دعم كل مصري ومصرية من ذوي الهمم، تحت شعار «أنت البطل في رواية حياة كريمة»، ورغبة في تسهيل الطريق في مجالات كثيرة، سواء دعم طبي وتوفير أجهزة تعويضية، أو تدريب لخريجي الجامعات من ذوي الهمم في سوق العمل، ومحو الأمية الرقمية، ومحو أمية الصم.. وغيرها.

وأضافت حياة كريمة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية، أنه على رأس أولوياتها تأتي مشاريع التمكين الاقتصادي، وإطلاق ملتقى توظيف من أجل توفير «حياة كريمة».

كما تابعت، أنه سيتم فتح باب الاشتراك خلال ساعة من منشورها، وسيتم الإعلان عن كل أنشطة المبادرة عبر الصفحة الرسمية لها، واستكملت: «انتظرونا».