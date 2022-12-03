«حياة كريمة بقنا»: القوافل الطبية تشمل كل التخصصات ومجانية

قالت الدكتورة نجوى الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وفقرًا على مستوى الجمهورية.

أوضحت أن القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة تُقدم كل التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال والجلدية إلى جانب النساء والتوليد، وغيرهم، وينفذها كادر طبي متميز من كلية الطب البشري بجامعة جنوب الوداي، وذلك يتم من خلال بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات.

قوافل توعوية ضمن حياة كريمة

وأضافت «الهواري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»، أننا نُقدم الخدمات الطبية بالتخصصات كافة، فضلًا عن الحصول على الأدوية والعلاج من الصيدلية الخاصة بالقوافل الطبية لحياة كريمة لكل أهالينا بمحافظة قنا بشكل مجاني، لافتة إلى أن هناك قوافل توعوية وتثقيفية مثل الندوات التي تُقدمها أساتذة كليتي التربية والتربية النوعية حول العديد من القضايا المختلفة الاقتصادية والاجتماعية.

قوافل بيطرية تستهدف الطيور والمواشي

وتابعت، أنه تم تنظيم جدول زمني خاص بتفقد جميع قرى مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا لتوعية الأمهات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر للإناث وكثرة الإنجاب، إلى جانب كيفية الحفاظ على صحة الأطفال، ويأتي ذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ذاكرة أن هناك قوافل بيطرية تهتم بصحة الحيوانات وتقوم بالكشف على كثير من الطيور والمواشي.