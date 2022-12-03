حياة كريمة.. أكبر مشروع قومي وتنموي يغير وجه الريف (فيديو)

تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أكبر مشروع قومي وتنموي يغير وجه الحياة في الريف المصري، إذ أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

حياة كريمة أكبر مشروع قومي وتنموي غير وجه الحياة في الريف

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة أكبر مشروع قومي وتنموي غير وجه الحياة في الريف»، إذ تعمل المبادرة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة، صحية، اجتماعية، ومعيشية، وتعتبر تجسيدا حقيقيا للعمل على تحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية.

4 سنوات من العمل المتواصل في جميع محافظات مصر ولا يزال العمل مستمر

وتستهدف 60% من أبناء الشعب في الريف المصري بإحداث تطوير كامل لشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرق والاتصالات ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ووحدات تضامن اجتماعي وكافة الخدمات التي كانت القرى المصرية في أمس الحاجة لها منذ عقود طويلة مضت، والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي على أعلى مستوى.

4 سنوات من العمل المتواصل في جميع محافظات مصر ولا يزال العمل مستمرا لضمان توفير حياة كريمة حقيقية للمواطن المصري، حياة كريمة لم تنجح في مصر فقط، بل انطلقت إلى الآفاق الإقليمية حيث أطلقت مصر المبادرة المصرية حياة كريمة في أفريقيا خلال COP27 بغرض تحسين نوعية الحياة لسكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الأفريقية فضلا عن كونها تهدف إلى تعزيز وتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودمج العمل المناخي في التنمية الريفية.