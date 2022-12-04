شروط وأسعار 80 شقة مطروحة للمواطنين في القليوبية.. تبدأ من 75 ألف جنيه

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي توفير عدد من الوحدات السكنية التابعة لها في محافظة القليوبية، عبارة عن غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، بمساحات تتراوح من 40 إلى 90 مترا مربعا بنطاق مصنع 18 الحربي في أبوزعبل بمركز الخانكة.

«الوطن» تستعرض شروط وأسعار شقق الإنتاج الحربي في منطقة أبوزعبل، ومواعيد المعاينة، والأسعار، والشروط والأوراق المطلوبة.

وكشف بيان هيئة الإنتاج الحربي عن توفر 80 وحدة سكنية للمواطنين في محافظة القليوبية.

شروط الحصول على شقق الإنتاج الحربي بالقليوبية

وأوضح البيان، أن شروط الحصول على شقق الإسكان هي:

- أن يكون المستفيد كامل الأهلية في التصرف والتعاقد.

- الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط.

- الوحدات السكنية بالمشروع كاملة المرافق وجاهزة للتسليم على حالتها الحالية.

-الوحدات ليس لها حصة من الأرض.

- يكتفي بتحرير عقد بيع الوحدات المطروحة دون اتخاذ إجراء تطبيق أحكام القانون المدني.

طريقة الحجز والسداد لشقق هيئة الإنتاج الحربي بالقليوبية

وأوضح البيان طريقة الحجز والسداد لشقق الهيئة بالقليوبية، حيث تتراوح أسعار الوحدات من 75 إلى 111 ألف جنيه، على أن يُسدد ثمن الوحدة كاملا على رقم حساب الهيئة بالبنك الأهلي 1000000000000- 0033060275480100047.

وذكر البيان، أن البيع يكون وفقا لنظام أسبقية السداد لكامل قيمة الوحدة السكنية، وأسبقية السداد تعني الأسبقية في تاريخ سداد قيمة الوحدة المثبت في إشعار السداد، على أن يُسلم هذا الإشعار خلال 3 أيام من تاريخ السداد، وفي حال تسليم الإشعار بعد المدة المذكورة يصبح تاريخ تسليم الإشعار هو تاريخ السداد دون الاعتداد بالتاريخ المثبت بالإشعار، وفي حال كون تاريخ السداد مطابق لأكثر من متقدم يتم البيع بنظام القرعة العلنية.

وأشار البيان إلى أن سداد ثمن الوحدة يعد بمثابة إقرار من راغب الشراء بمعاينته الوحدة محل البيع المعاينة التامة النافية لكل جهالة، وقبوله لها بالحالة التي عليها دون مسؤولية على الجهة المالكة.

وبحسب البيان، يجب على راغب الشراء التوجه إلى قطاع التسويق بالشركة مالكة الوحدات، وملء النموذج، وتسليم صورة من قسيمة إيداع كامل ثمن الوحدة وصحيفة حالة جنائية تفيد بأنه لم يصدر ضده أحكام، لتقوم الشركة المالكة بتحرير العقد.

توقيتات المعاينة

وحددت الهيئة توقيتات المعاينة لشقق الهيئة المعروضة للبيع في أبوزعبل بالقليوبية يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا، ويومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء.