باحث بالمركز المصري للفكر: مصر تتعامل مع الخارج بنظرية المصلحة المشتركة والمكاسب الثنائية

علق محمد شادي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمصر واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له في قصر الاتحادية، مشددًا على أن العلاقات الثنائية بين مصر والأردن عميقة، وزادت عمقا في الفترة الأخيرة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة الشؤون المصرية.

وقال شادي ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية extra news، مساء اليوم السبت، إن هناك نظرة تكاملية للرئيس عبدالفتاح السيسي لملفات الطاقة والصناعة في المنطقة، موضحاً أن مصر بدأت بناء التعاون الخارجي مع الدول المختلفة على أساس نظرية «المصلحة المشتركة» والمكاسب الثنائية، لذلك بدأت مصر تعمل على محورين مهمين للغاية من أجل تعميق التبادل الثنائي مع أشقائها في الدول العربية والدولي الأفريقية.

الأردن جزء أساسي من منظومة التعاون المصرية

وأضاف، أن الأردن جزء أساسي من منظومة التعاون المصرية بشكل مكثف للغاية: «هناك مشروعان أساسيان، وهما التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة والأردن في القلب منه، ومصر ستنقل الطاقة الخاصة بها من الكهرباء المتجددة إلى الأشقاء في الشام، مثل العراق أو سوريا عن طريق الأردن».

الكابلات المصرية تمر عبر خليج العقبة ومنها إلى الأردن

وأشار إلى أن الكابلات المصرية تمر عبر خليج العقبة ومنها إلى الأردن ثم لبنان وسوريا والعراق، فيما يخص مشروع التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، وهناك تعاون ثنائي مع الأردن فيما يخص مشروع الشام الجديد، إذ تتعاون مصر بشكل كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستتحول الأخيرة إلى معبر للطاقة المصرية.