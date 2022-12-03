ابنة المشير فؤاد أبو ذكري عن إطلاق اسم والدها على محور بالإسكندرية: مصر لا تنسى أبناءها

أعربت المهندسة ليلى أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، عن سعادتها لإطلاق اسم والدها الراحل على محور جديد من مشروعات الطرق التي تنفذها الدولة بمحافظة الإسكندرية، والذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات.

والدها توفي منذ 40 عاما

وأضافت أبو ذكري خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لا تنسى أبناءها، موضحة أن والدها توفي منذ 40 عاما.

كما أعربت عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي، لاسم والدها وإطلاق اسمه على محور وشريان محور مهم في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن ما يفعله الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تنسى رجالها وأبناءها الذين قدموا التضحيات من أجل خدمة مصر.

أحد أبطال حرب أكتوبر

وأوضحت أن والدها كان أحد أبطال حرب أكتوبر، لافتا إلى أن المحور الجديد خرج على شكل جمالي ومبهر، حيث يمتد لـ 50 كيلو مترا يربط بين ميناء الدخيلة ومطار برج العرب والعديد من المدن في المحافظة، مؤكدة أن أهالي الإسكندرية يشعرون جميعا بالفخر من إنشاء هذا المحور.

ولفتت إلى أن والدها الراحل عاش عمره كله في الإسكندرية، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى مثل هذا التكريم لكنها توفيت الشهر الماضي.

فيما أعرب المهندس إبراهيم حلمي، زوج كريمة المشير فؤاد أبو ذكري، عن سعادته لتكريم اسم المشير فؤاد أبوذكري، مؤكدا أنها لمسة وفاء من الرئيس السيسي، مشددًا على أن الرئيس يفكر في الأجيال المقبلة ويقوم بإنشاء المشروعات من أجل بناء مصر، ويكرم أبناءها، وهذا أمر يدعو للفخر.