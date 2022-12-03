اقرأ غدا في عدد «الوطن».. دبلوماسية مصر «الصبر حتى النصر»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

دبلوماسية مصر «الصبر حتى النصر»

سياسة ملتزمة بـ«الحياد الإيجابي».. يحترمها العالم ويستمع لها

دبلوماسيون وخبراء: مكانتها أكبر من «جنيف».. ومارست «الصبر السياسي» وربحت في النهاية

3 لاءات لـ«السيسي» تحدد ملامح السياسة الخارجية: لا للتدخل في شؤون الدول.. لا لإسقاط الدول الوطنية.. لا لاستخدام العنف

توافق «مصري - أردني» على تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين

«السيسي» و«عبدالله» أكدا تكاتف الجهود العربية للتصدي للالتزامات القائبة ببعض دول المنطقة في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وإنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها

انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات اليوم

«العليا للفيروسات»: لم نرصد أي متحورات جديدة لـ«كورونا»

«الصحة البريطانية» تحذر: بكتيريا «strep A» حصدت أرواح 5 أطفال خلال أسوع واحد

الصفحة الثانية

«الإسكان»: طرح 19866 قطعة أرض سكنية في المدن الجديدة بالصعيد

«الصحة»: إطلاق حملة «حقك تنظيمي» في 25 محافظة

«عبدالغفار»: توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة لزيادة الاستخدام

«الداخلية» توجه قوافل طبية وإنسانية لقرى الوادي الجديد

زيارة مستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء

«فايزة» تستغيث لعلاج ابنها: ولد معاقا وزوجي تخلي عنا

السيدة: تركت العمل وتفرغت لرعاية أبني ومعاشي لا يكفي

«فريدة» تتحدى الظلام بالفنون: مطربة وعازفة أورج

الطفلة ولدت فاقدة للبصر و«قوافل الوديان» انقذت موهبتها

الصفحة الثالثة

«التضامن»: تنظيم ندوات لمناهضة العنف ضد الفتيات

توقيع عقد تصنيع 100 أوتوبيس كهربائي للعمل بمشروع «الترددي»

«الوزير»: نسبة التصنيع المحلي تبدأ بـ50% بقيمة 680 مليون جنيه وتتدرج وصولا للتصنيع الكامل 100%

«فيضانات البرازيل» تقتل اثنين وتشرد 4 آلاف آخرين

«تنمية المشروعات»: تدريب الجمعيات الأهلية على رصد احتياجات المواطنين

برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة لمزاولة التجارة القائمة على المخلفات الزراعية

«التعليم العالي»: تمويل 89 مشروعا للجماعات الحكومية والتكنولوجية

تحري 9189 قضية تهرب ضريبي بـ19 مليار جنيه خلال شهر

«الداخلية»: تحريز عملات محلية وأجنبية بقيمة 240 مليون جنيه في حملات مكثفة

150 طالبا يواجهون «تغيرات المناخ» في مهرجان «كربون»

مشروع طلابي لـ«استكشاف الأثار» والترويج للسياحة بنظارة الواقع الافتراضي

الصفحة الرابعة

مصر.. الرقم الصحيح في معادلة «الاستقرار العالمي»

سياسة الحياد الإيجابي لـ«القاهرة» تجعلها «جنيف الشرق الأوسط وقلب أفريقيا».. ومؤتمر COP 27 أظهر ثقة العالم في قدراتها

دبلوماسية ملتزمة بـ«الحياد الإيجابي».. يحترمها العالم ويقدر رؤيتها

«العرابي»: مصر مارست «الصبر السياسي» مع قضايا خارجية معقدة.. وربحت في النهاية

وزير الخارجية الأسبق: نجاح تنظيم COP 27 أثبت كذب حملات عدائية خارجية ضد مصر.. وتحركات توصف بالحكمة والرصانة وعدم استدعاء العداء

الصفحة الخامسة

3 لاءات لـ«السيسي» تحدد ملامح سياسة مصر الخارجية

القاهرة بين العواصم الكبرى.. تأثير وندية رغم التحديات

عقات راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية

تقدير روسي لـ«الدب العربي»

اهتمام صيني بريادة مصر في أفريقيا

«عكاشة»: دبلوماسية مصر اكتسبت شهرة عربي بانحيازها للدول والمؤسسات الوطنية

الصفحة السادسة

مسئولون دوليون: «حياة كريمة» إنجاز غير مسبوق ومشروع قومي رائد لمواجهة الفقر وتوفير الخدمات لجميع المواطنين

الأمم المتحدة: المبادرة تحقق أهداف التنمية المستدامة.. واسهمت في تخفيف أثار فيروس كورونا.. وتحسين معيشة الأكثر احتياجا

«بانوفا»: فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وزيادة الشراكة الدولية مع مصر تستهدف 60 مليون مواطن

مشاهد مبهجة من فعاليات مسرح «المواجهة والتجوال» في قرى «المبادرة» بـ6 محافظات

«الشرقاوي»: ندعم تنفيذ استراتيجية الدولة.. ونحارب الأفكار الأصولية والمتطرفة بالفن.. وقدمنا عروضا في قرية حسن البنا والحضور من 2000 إلى 5000 شخص

علاء عصام يكتب.. على هامش الحوار الوطني «دعونا نتحاور حول مفهوم الأزمة»

الصفحة السابعة

مدير مصنع «نوفارتس مصر»: «COP 27» كان فرصة لعرض التزاماتنا ونطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في عملياتنا الخاصة بحلول 2030

نؤمن بأن صحة الأفراد والرفاهية الاقتصادية وسلامة كوكبنا تعتمد جميعها على تعاملنا الكفء مع قضايا تغير المناخ.. وCOP 27 منح مصر والعالم فرصة ثمينة لدعم خطط التعامل مع قضايا المناخ

إنجاز جديد لـ«بنك مصر».. الأول حصولا على «الأيزو» في المراجعة الداخلية

حزمة منتجات بنكية من «المصرف المتحد» توافق المعايير البيئية في 2023

«مصر الخير وفاين» تطلقان المرحلة الثانية من مبادرة «من صنع إيدي»

نتائج أعمال قياسية لـ«التجاري وفا بنك» في 9 أشهر من 2022

الصفحة الأخيرة

الضحايا يتساقطون

4 دول تكتب نهاية مدربيها بعد السقوط من الدول الأول ثلاثة من الكبار في فخ الرحيل.. و«فيك» تحت الحصار

«حماتي» ملاك

مهمة انتحارية للأسود.. و«تار بايت» للديوك

معركة أفريقية أوروبية بين السنغال وإنجلترا.. وفرنسا تخشي مفاجآت بولندا