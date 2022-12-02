اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السيسي يكرم عباقرة الدقهلية

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسي» يكرم عباقرة الدقهلية.. شباب صنعوا المستحيل

«الكنز في المنصورة»

«رنا» قهرت الظلام بـ«الدكتوراه»: التكريم وسام على صدري

«حسام» خريج الصيدلة: توصلت إلى دواء سكر يعالج تليف الكبد.. والرئيس شجعني وقال لي شرفتنا.. ومصر تتطور في البحث العلمي

«جومانة» طالبة «طب الأسنان»: «السيسي» نعم الأب.. وسأحقق لمصر ميدالية دولية قريبا بعد تشجيعه لي

«الحوار الوطني» يستكمل أجندة «المحور الاجتماعي» اليوم

بـ10 عجول.. «حياة كريمة» تقيم مأدبة غداء جماعية لأهالي «الحصص» بالدقهلية

كابيتانو مصر.. «حلم العالمية»

أكبر مشروع لاكتشاف الموهوبية

برنامج لصناعة جيل موهوب في كرة القدم برعاية الشركة المتحدة ووزارة الشباب.. وأحمد الكأس: مشروع مهم وضروري.. وشادي محمد: نقلة حقيقية للرياضة في مصر

الصفحة الثانية

حياة كريمة.. مبادرة تجوب قرى مصر بالخير والدعم

قوافل «علاجية مجانية» تنتشر في 7 محافظات الأسبوع الجاري

أسوان وبني سويف: مشروعات «المبادرة» تزين القرى

وحدة إسعاف ومركز طبي ومركز شباب ومجمعات زراعية وخدمية لدعم الأهالي

أسيوط: طفرة في الخدمات وتحقيق مطالب المواطنين بقرية «الوعاضلة»

قنا: إطلاق التشغيل التجريبي لـ3 محطات رفع بتكلفة 251 مليون جنيه لتحسين الحياة

كفر الشيخ: تطوير في كل المجالات و85% نسبة تنفيذ المشروعات

المنوفية: إنترنت سريع وخدمات متكاملة في قرية «سمادون»

الصفحة الثالثة

عباقرة المنصورة بعد تكريم الرئيس: «شكرا للأب»

رنا حامد قهرت الظلام بـ«الدكتوراه»: تكريم «السيسي» وسام على صدري

أحمد أسامة بعد تكريمه لعبور «المانش»: أشكر الرئيس على الدعم

جوفاني يونان «طالب الطب»: «كنت متوتر وطاير من الفرحة»

حسام الدين إبراهيم: فخور بتكريم الرئيس.. وقال لي مبروك شرفتنا

مدير مستشفيات جامعة المنصورة: قضينا على قوائم الانتظار

«إيمان» الأولى على دول شمال أفريقيا: «كنت طايرة من السعادة»

الصفحتان الرابعة والخامسة

ملف «الونس» ملاذ الوحدة بعد الـ60

مسنون وجدوا الحب الغائب في دور الرعاية: «عرفنا معنى العيلة من تاني»

«لولا» أنسة سبعينية: «صحباتي في الدار هما أهلي وناسي.. وبلاقي نفسي معاهم وهكمل حياتي وسطهم».. و«ماما صباح»: «بعيش في مؤسسة الإيواء كأني في بيتي.. بنفرح سوا ونحزن كلنا لو حد حصل له حاجة»

خبراء في علم الاجتماع: الحياة تبدأ بعد الـ60 شريطة توافر الصحة والعزيمة

«نورا وصلاح» و«هدى وإبراهيم».. الحب فوق الخمسين

«صلاح».. «ترزى» بعد المعاش «الشغل هو الحل»

«أمينة» تواجه «الوحدة والسرطان» بـ«قعدة القطط»

حياة المصريين.. فوق الـ60

نشرات الزاوج والطلاق والمواليد والوفيات عام 2020

«فرويز»: السفر مهم لتغيير المزاج والتخلص من السلبية والتوتر.. وينعش العلاقة بين الزوجين

استشاري نفسي: كبار السن «الوحيدون» عرضة لاكتئاب ما بعد التقاعد أو فقدان الحبيب

قضاء وقت ممتع مع الحيوانات المنزلية كالكلاب والقطط يسهم في إنهاء العزلة

الصفحة السادسة

«كأس العالم» حلمنا.. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة

أكبر مشروع مصري لاكتشاف الموهوبين

«السيسي» للشباب: اللياقة البدنية بجانب المهارات والتدريب ستجعلكم مثل محمد صلاح

أحمد الكاس: مشروع مهم وضروري ومصر مليئة بالمواهب الرائعة الحقيقية

عبدالستار صبري: فرصة حقيقية لكل موهوب.. واهتمام الرئيس دفعة قوية

شادي محمد: نقلة حقيقية للرياضة في مصر.. والنتائج ستكون عظيمة

الصفحة السابعة

3 خطط لوزارة الرياضة واتحاد الكرة لوصول مصر إلى كأس العالم

اكتشاف المواهب.. فتح باب الاحتراف الخارجي.. التعاون مع خبراء أجانب للتطوير.. و«الجبلاية» يوفر الاحتكاكات القوية للمنتخب مع البرتغالي «فيتوريا»

شريف عبدالفضيل: نحتاج للاختيار الصحيح.. والأخذ بتجربة محمد صلاح كنموذج ناجح وقدوة للشباب

«حدوتة مصرية».. رحلة محمد صلاح من «نجريج» إلى ملامسة المجد في بلاد الضباب

الصفحة الثامنة والأخيرة

زلزال عربي

«المغاربة يحطمون كل الأرقام».. أسود الأطلس يصنعون حدثا غاب عن القارة السمراء 24 عاما.. ومكاسب مالية تنتظرهم على حساب «الماتادور»

طير في السما.. «الركراكي» ولد كبيرا مع الأسود وإنجازاته الخاصة تتحدث عن نفسها

لا وقت للتعويض.. هولندا تتحدى رغبات أمريكا.. وحلم «ميسي» يصطدم بطموحات أستراليا