اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المنصورة.. نوّرت»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «المنصورة.. نوّرت»

- يوم استثنائي في تاريخ مصر.. افتتاح أول مدينة بين 3 محافظات وشريان جديد للتنمية

- «السيسي» في «حضرة الدلتا»

- يفتتح «المنصورة الجديدة» وعددا من المشروعات القومية

- يحكي للمصريين ماذا تم في مصر ولماذا نبني الكباري والمدن الجديدة

- يستعرض خطة الدولة ومشروعاتها المستقبلية والأسر التي تستفيد من هذه الخطة

- يزور قرى «حياة كريمة» ويتفقد الإنجاز الذي تم على الأرض

- يستمع لأصحاب المشروعات الذين عرفوا الربح مع «ابدأ»

- يحاور ناشئي «كابيتانو مصر» في ملعب «شربين» ويهديهم توقيعه على كرة قدم

- يُحيي كل المصريين: الشعب يثبت عبقريته والمواطن بطل قصتنا والكنز الباقي للأمة

- يكرم النماذج المشرفة والملهمة من أبناء المنصورة

- هاشتاج «السيسي وعد فأوفى» يتصدر «تويتر».. وأهالي الدقهلية: فاتحة خير علينا ستحقق التنمية.. ورواد الأعمال يشكرون الرئيس على دعمه

- «الملا»: مصر شريك محوري لأجندة الطاقة العالمية

- البورصة تسجل أعلى مكسب أسبوعي وتتخطى الأرقام القياسية لـ 32 شهرا

- «النواب الليبي»: نقدر مواقف «السيسي» الداعمة لوحدة ليبيا

- «الأفارقة في مأزق»

- غانا تبحث عن الصعود والثأر أمام أوروجواي والكاميرون تتمنى «إنجاز 1990»

- الصدارة حلم «رونالدو» ورفاقه للهروب من «نيمار والسامبا»

- «أمي.. وكفى».. رحلة كفاح محمد قدوس نجم غانا

الصفحة الثانية

- «الإنتاج الحربي والبيئة»: بحث موقف محطة أبورواش لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية

- «الصحة»: 9 مشروعات في «الغربية» بتكلفة 2.6 مليار جنيه

- «الداخلية»: قوافل طبية وزيارات لتطوير القطاعات الخدمية بالقاهرة

- عودة الاحتفالات الدينية والموالد وفتح الأضرحة للزيارة

- «العربية للتصنيع» تتفق مع كوريا الجنوبية لتصنيع طائرة تدريب متقدم

- بعد نشر «الوطن» للمعاناة.. «صباح» تحصل على الرعاية الصحية

- قرية «شيبانة» كانت صحراء وأصبحت واحة خضراء في 6 أشهر

الصفحة الثالثة

- «وديني يا قطر المنصورة.. ع البلد الحرة المشهورة»

- «المنصورة الجديدة» صفحة مضيئة في مسيرة المجتمعات العمرانية المتكاملة والمتطورة

- «السيسي»: المواطن بطل قصتنا القومية.. والكنز الباقي للأمة

الصفحة الرابعة

- يد العمران تغير الدلتا.. أنهت العشوائيات ودشنت مدنا ذكية ومشروعات في شتى المجالات

- 160 مشروعا لمياه الشرب تم تنفيذها بالإضافة إلى «الإسكان والطرق والخدمات المختلفة»

الصفحة الخامسة

- «المنصورة الجديدة».. عاصمة السياحة وثقافية ونموذج للتحول الأخضر والتنمية المستدامة

- «المدينة» داعمة للنقل الجماعي.. وتضم 1800 فدان أخضر تمثل 25% من مساحتها

الصفحة السادسة

- الرئيس.. حارس أحلام الشباب وداعم لمشروعاتهم

- «السيسي» يجمع المشاركين في الاحتفالية لإزاحة الستار وإعلان افتتاح المدينة الجديدة

- أشاد بفتاة تصنع السبح والأدوات اليدوية وأبلغها أنه ينتظر مقابلتها للمرة الثالثة

- استمع لعزف على آلة «الأورج» لفتاة من ذوي الهمم وأشاد بأدائها

- الرئيس يتفقد نادي شربين ويتابع فعاليات «كابيتانو مصر»

- مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة تحول أحلام رواد الأعمال إلى حقيقة على أرض «المنصورة الجديدة»

- 9 نماذج مضيئة من محافظة الدقهلية كرمها الرئيس

الصفحة السابعة

- أهالي الدقهلية: «فاتحة خير علينا».. وستحقق التنمية الشاملة

- السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «المنصورة الجديدة»: نقلة نوعية في حياة الأهالي

- أحزاب وسياسيون ونوب يشيدون بالإنجاز: نهضة عمرانية.. ومدينة عالمية على أرض مصرية

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الأفارقة في مأزق

- الثأر شعار غانا وأوروجواي.. الكاميرون تطارد «إنجاز 90» والصدارة حلم «رونالدو» ورفاقه لتفادي «نيمار والسامبا»

- اللعنة تطارد «رينارد»

- سوء الحظ يمنع الفرنسي من معادلة إنجاز «سولاري» وتكرار سيناريو 2018

- «برشا برشا.. يا تونس»

- أرقام شخصية جديدة لنسور قرطاج.. رغم الخروج الحزين والفوز التاريخي

- «أمي».. وكفى

- محمد قدوس.. رحلة فتى غانا الأول من البيع والشراء في الأسواق والمتاجر لنجم تتمناه أندية أوروبا