اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المنصورة.. نوّرت»
كتب:
محمد عزالدين
08:00 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «المنصورة.. نوّرت»
- يوم استثنائي في تاريخ مصر.. افتتاح أول مدينة بين 3 محافظات وشريان جديد للتنمية
- «السيسي» في «حضرة الدلتا»
- يفتتح «المنصورة الجديدة» وعددا من المشروعات القومية
- يحكي للمصريين ماذا تم في مصر ولماذا نبني الكباري والمدن الجديدة
- يستعرض خطة الدولة ومشروعاتها المستقبلية والأسر التي تستفيد من هذه الخطة
- يزور قرى «حياة كريمة» ويتفقد الإنجاز الذي تم على الأرض
- يستمع لأصحاب المشروعات الذين عرفوا الربح مع «ابدأ»
- يحاور ناشئي «كابيتانو مصر» في ملعب «شربين» ويهديهم توقيعه على كرة قدم
- يُحيي كل المصريين: الشعب يثبت عبقريته والمواطن بطل قصتنا والكنز الباقي للأمة
- يكرم النماذج المشرفة والملهمة من أبناء المنصورة
- هاشتاج «السيسي وعد فأوفى» يتصدر «تويتر».. وأهالي الدقهلية: فاتحة خير علينا ستحقق التنمية.. ورواد الأعمال يشكرون الرئيس على دعمه
- «الملا»: مصر شريك محوري لأجندة الطاقة العالمية
- البورصة تسجل أعلى مكسب أسبوعي وتتخطى الأرقام القياسية لـ 32 شهرا
- «النواب الليبي»: نقدر مواقف «السيسي» الداعمة لوحدة ليبيا
- «الأفارقة في مأزق»
- غانا تبحث عن الصعود والثأر أمام أوروجواي والكاميرون تتمنى «إنجاز 1990»
- الصدارة حلم «رونالدو» ورفاقه للهروب من «نيمار والسامبا»
- «أمي.. وكفى».. رحلة كفاح محمد قدوس نجم غانا
الصفحة الثانية
- «الإنتاج الحربي والبيئة»: بحث موقف محطة أبورواش لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية
- «الصحة»: 9 مشروعات في «الغربية» بتكلفة 2.6 مليار جنيه
- «الداخلية»: قوافل طبية وزيارات لتطوير القطاعات الخدمية بالقاهرة
- عودة الاحتفالات الدينية والموالد وفتح الأضرحة للزيارة
- «العربية للتصنيع» تتفق مع كوريا الجنوبية لتصنيع طائرة تدريب متقدم
- بعد نشر «الوطن» للمعاناة.. «صباح» تحصل على الرعاية الصحية
- قرية «شيبانة» كانت صحراء وأصبحت واحة خضراء في 6 أشهر
الصفحة الثالثة
- «وديني يا قطر المنصورة.. ع البلد الحرة المشهورة»
- «المنصورة الجديدة» صفحة مضيئة في مسيرة المجتمعات العمرانية المتكاملة والمتطورة
- «السيسي»: المواطن بطل قصتنا القومية.. والكنز الباقي للأمة
الصفحة الرابعة
- يد العمران تغير الدلتا.. أنهت العشوائيات ودشنت مدنا ذكية ومشروعات في شتى المجالات
- 160 مشروعا لمياه الشرب تم تنفيذها بالإضافة إلى «الإسكان والطرق والخدمات المختلفة»
الصفحة الخامسة
- «المنصورة الجديدة».. عاصمة السياحة وثقافية ونموذج للتحول الأخضر والتنمية المستدامة
- «المدينة» داعمة للنقل الجماعي.. وتضم 1800 فدان أخضر تمثل 25% من مساحتها
الصفحة السادسة
- الرئيس.. حارس أحلام الشباب وداعم لمشروعاتهم
- «السيسي» يجمع المشاركين في الاحتفالية لإزاحة الستار وإعلان افتتاح المدينة الجديدة
- أشاد بفتاة تصنع السبح والأدوات اليدوية وأبلغها أنه ينتظر مقابلتها للمرة الثالثة
- استمع لعزف على آلة «الأورج» لفتاة من ذوي الهمم وأشاد بأدائها
- الرئيس يتفقد نادي شربين ويتابع فعاليات «كابيتانو مصر»
- مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة تحول أحلام رواد الأعمال إلى حقيقة على أرض «المنصورة الجديدة»
- 9 نماذج مضيئة من محافظة الدقهلية كرمها الرئيس
الصفحة السابعة
- أهالي الدقهلية: «فاتحة خير علينا».. وستحقق التنمية الشاملة
- السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «المنصورة الجديدة»: نقلة نوعية في حياة الأهالي
- أحزاب وسياسيون ونوب يشيدون بالإنجاز: نهضة عمرانية.. ومدينة عالمية على أرض مصرية
الصفحة الثامنة والأخيرة
- الأفارقة في مأزق
- الثأر شعار غانا وأوروجواي.. الكاميرون تطارد «إنجاز 90» والصدارة حلم «رونالدو» ورفاقه لتفادي «نيمار والسامبا»
- اللعنة تطارد «رينارد»
- سوء الحظ يمنع الفرنسي من معادلة إنجاز «سولاري» وتكرار سيناريو 2018
- «برشا برشا.. يا تونس»
- أرقام شخصية جديدة لنسور قرطاج.. رغم الخروج الحزين والفوز التاريخي
- «أمي».. وكفى
- محمد قدوس.. رحلة فتى غانا الأول من البيع والشراء في الأسواق والمتاجر لنجم تتمناه أندية أوروبا