 موسكو ترفض قرار الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي

أعلنت روسيا، اليوم، رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي بحسب ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية، إن موسكو لن تقبل فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

وأضاف بيسكوف تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي: نحن نُقيم الوضع وتم اتخاذ بعض الاستعدادات للتعامل مع مثل هذا الحد الأقصى"، مؤكدا أن موسكو لن تقبل وضع سقف لأسعار النفط.

بيسكوف: الإعلان قريبا عن كيفية تنظيم العمل فيما يخص أسعار النفط الروسي

وأوضح للصحفيين أن الحكومة الروسية ستعلن قريبا عن كيفية تنظيم العمل فيما يخص أسعار النفط الروسية بمجرد الانتهاء من إجراء تقييمها للأوضاع.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت، أمس الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وبعدها أعلنت مجموعة السبع وأستراليا إجراءات مماثلة لتقييد سعر النفط الروسي.

ويأتي قرار دول الغرب كجزء من عقوباتهم الاقتصادية ضد روسيا على خلفية حملتها العسكرية في أوكرانيا، إلا أن القرار المتعلق بالنفط لم يأت كإنهاء كامل للتعامل في النفط الروسي نظرا لما قد يشكله ذلك من خلل وعجز في سوق الطاقة العالمي.

بوتين سيزور دونباس في الوقت المناسب

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس في الوقت المناسب.

وردا على سؤال أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول احتمالية زيارة بوتين إلى دونباس، قال بيسكوف: سيحدث ذلك بالتأكيد في الوقت المناسب لأنها أصبحت جزء من روسيا الاتحادية.

يذكر أن دونباس هي أحد مناطق أوكرانيا التاريخية والتي خلال الحرب مع روسيا، أعلنت منطقتي دونيتسك ولوجانسك داخل دونباس انفصالهما عن أوكرانيا، واعترف بهما البرلمان الروسي "الدوما"كجمهوريتين منفصلتين.