روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الاتحاد الأوروبي يغامر بتعريض أمن الطاقة الخاص به للخطر إذا طبق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، البالغ 60 دولارا للبرميل، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال أيام، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

روسيا تحذر من تطبيق قرار تحديد سقف سعر النفط

وحذرت موسكو، الاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة السبع، من فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وهو القرار الذي جرى اعتماده مساء أمس.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الحد الأقصى للسعر سيخفض على الفور أهم مصدر للإيرادات الروسية، لكن أوكرانيا تريد خفضه إلى 30 دولارا للبرميل.