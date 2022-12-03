توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء عيادة قانونية بجامعة عين شمس

وقَّع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وجان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية لمنطقة الشرق الأوسط بروتوكول بين كلية الحقوق بالجامعة والمكتب الإقليمي للوكالة الجامعية للشرق الأوسط لإنشاء عيادة قانونية بالتعاون مع شبكة من الجامعات العربية والفرنسية.

التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية

أكد الدكتور محمود المتيني، أن التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية مستمر منذ سنوات طويلة في مجالات مختلفة، لافتا إلى أن هذا المشروع الجديد مع كلية الحقوق يعمق هذه الشراكة.

يذكر أن الدكتور محمود المتيني يشغل منذ سنة منصب نائب رئيس ملتقى رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط، وهو إحدى المبادرات التي ترعاها الوكالة الجامعية الفرانكفونية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، أهمية موضوع هذه الشراكة التي ينصب حول تطوير آليات التعليم القانوني وربط الدراسة بالواقع من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لكي يمارسوا المهنة القانونية أثناء دراستهم تحت إشراف فني وأكاديمي من خلال تعاون أكاديمي دولي مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة في سابقة هي الأولى من نوعها كليات الحقوق المصرية.

وأعلن مكتب الوكالة الجامعية الفرانكفونية عن نبأ التوقيع مع جامعة عين شمس على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جولة تفقدية لرئيس الجامعة بكلية الحقوق

وأجرى الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية بكلية الحقوق، حيث زار مكتبة الكلية بأقسامها المختلفة العربية والأجنبية، وأثنى على حداثة وتطور محتواها، ووجَّه بضرورة تطويرها كمكان، وتزويدها بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتضاهي المكتبات العالمية.

كما تفقد أيضا القاعات الدراسية التي تم إعادة تأهيلها، وتعهد باستكمال إعادة تأهيل المدرجات والقاعات الدراسية الأخرى بما يؤهل الكلية لتقسيم الشعبة العربية إلى مجموعات صغيرة كخطوة مهمة لتجويد العملية التعليمية.

كذلك التقى أثناء تفقد منشآت الكلية بعدد كبير من الطلاب في مختلف الشعب، واستفسر منهم عن سير العملية التعليمية، والتقط معهم صورا تذكارية.