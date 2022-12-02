ترشح 882 طالبا وطالبة لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة عين شمس

تشهد جامعة عين شمس حالة من الزخم الطلابي استعداداً للجولة الأولى من انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات يوم الأحد المقبل حيث يتنافس 882 طالبًا وطالبة على عضوية مؤتمر أعضاء الاتحاد ومناصب أمناء وأمناء مساعدين اللجان بمختلف كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

وأعلنت كليات الجامعة الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات اتحادات الطلاب وبلغ عدد الطلاب المرشحين 882 منهم 452 طالبا و430 طالبة على مستوى الجامعة.

وبدأت أعمال الدعاية الانتخابية يوم الخميس الماضي الموافق استعداداً لخوض الجولة الأولى من الانتخابات الطلابية يوم الأحد المقبل 4 من ديسمبر الجاري تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة.

وشهدت كليات الجامعة نشاطاً طلابيا مكثفا في سحب استمارات الترشح لعضوية مجالس الاتحاد كما شهدت العديد من التوافقات بين الأسر والكتل الطلابية المختلفة بالعديد من الكليات بتواجد تنافسي شديد من طلاب أسرة من أجل مصر المركزية.

وتشرف على عملية الانتخابات بكل كلية لجنة مشكلة بقرار من عميد الكلية تتابع جميع إجراءات العملية الانتخابية بالكلية.

عميد كلية التمريض الطلاب: الرغبة في العمل العام من أهم مقومات المشاركة

وحثّت الدكتورة سحر سليمان، عميد كلية التمريض الطلاب على المشاركة الإيجابية، لافتة النظر أن الرغبة في العمل العام من أهم مقومات المشاركة في العملية الانتخابية وكذلك الرغبة في خدمة الآخرين مع ضرورة أن يكون للمرشحين سابقة أنشطة ومشاركات مؤثرة داخل المجتمع الجامعي.

ووجهت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات دعوة لطلاب الكلية بضرورة المشاركة في انتخاب من يمثلهم في اتحاد الطلاب، لافتة إلى أهمية ممارسة الحق الانتخابي بكل شفافية ونزاهة مع التشديد على ضرورة العمل العام الذي يصب في خدمة الطلاب والمجتمع الجامعي وأكدت أن ممارسة الطلاب لهذا الحق يعد صورة من صور الديمقراطية والحرية التي يناظرها الشباب في المجتمع ككل.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، في بيان عنها، أنه فور الإعلان عن موعد بدء الانتخابات وبناء على توجيهات الدكتور عبد الفتاح سعود الذي عقد اجتماعا طارئا خصصه لهذا الحدث مع كل القائمين على العملية الانتخابية وتم تنفيذ هذه التوجيهات بالإعلان على صفحة الكلية وفي مبنى رعاية الشباب وبأقسام الكلية عن موعد بدء الانتخابات وفرز الاصوات وتقديم الطعون وشروط التقدم للترشح ومكان عقد الانتخابات وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالكلية بحيث يتم ضمان عملية الترشح والانتخابات في هدوء.

عميد كلية الزراعة: المشاركة في اتخاذ القرار هدف تربوي للجامعات

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة لطلاب الكلية أن الترشح للانتخابات الطلابية هي أداة للتفاعل ما بين الطالب والحياة الأكاديمية والمجتمع لتعزيز العلاقات وتنمية التواصل، وإطلاق العنان للطاقات الطلابية الخلاقة والابداعية والتي تسهم في تشكيل الثقافة العامة وتطوير الفكر، حيث ان المشاركة في اتخاذ القرار يعد هدفا تربويًا للجامعات المصرية وان الانتخابات الطلابية هي نهج يؤسس للديمقراطية التي يمارسها الطلبة وتمنحهم الحق في اختيار من يمثلهم بحرية كاملة عبر صندوق الانتخابات.

وكشف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية عن أنه فور الموافقة على تشكيل اللجنة للإشراف على الانتخابات بالكلية، تم تجهيز الهيئة المعاونة للجنة لإدارة عملية الترشح لمن يرغب في ذلك مع توزيع المهام عليهم وتحديد مسئولية كلاً منهم.

كما تم الإعلان عن بدء الانتخابات في جميع أنحاء الكلية وفق الجدول الزمني المعتمد فتم استلام الاستمارات الخاصة بالانتخابات من اللجنة العليا بالجامعة وفتح باب الترشيح يوم الخميس 24/11/2022 كما تم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين وذلك بتاريخ 27/11/2022 وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الإتحاد بتاريخ 30/11/2022.

ومن المقرر بدء الجولة الأولى للانتخابات يوم الأحد 4/12/2022 في عدة من كليات الجامعة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد بـ 50% زائد واحد من اجمالي عدد الطلاب بكل فرقة دراسية يتم اجراء جولة إعادة لذات الفرقة يوم الإثنين 5/1/2022 لتحقيق النصاب القانوني 20% من طلاب الفرقة أو ألف طالب ايهما أقل

ويتم إجراء انتخابات أمناء وامناء مساعدين لجان الاتحاد بكل كلية يوم الثلاثاء 6/12/2022 ويتم اجراء انتخابات رؤساء الاتحاد ونوابهم الاربعاء 7/2/2022 كما يتم انتخاب أمناء اللجان ونوابهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 8/2/2022.