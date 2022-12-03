أسماء ضحايا حادث طريق رأس غارب.. أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 «صور»

شهد طريق رأس غارب الغردقة اليوم، حادثا مروعا في الكيلو 30، بنقلاب ميكروباص وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما أصيب 3 آخرين إصابات خفيفة ورفضوا نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

أسماء المصابين

و كشف مصدر طبي بصحة البحر الأحمر بأن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعى عوض الله الطواب 26 سنة، وإصابة آخرين هم؛ أحمد محمد 41 سنة، وشحات عطيتو 35 سنة، وإبراهيم سيد علي 17 سنة، محمد متولي 39 سنة، وعمار بدوي 19 سنة، وطاهر علي 66 سنة، وتم حجزهم بمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

سبب حادث رأس غارب

التحقيقات الأولية أسفرت أن الحادث بسبب انقلاب ميكروباص كان في طريقه من محافظة الإسماعيلية إلى محافظة قنا، وانقلب في طريق رأس غارب بسبب السرعة الزائدة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجار استكمال التحقيقات.