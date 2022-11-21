أبرزها حادث رأس غارب.. 77 ضحية ما بين إصابة ووفيات في حوادث المحافظات

وقعت 7 حوادث كبرى في محافظات مصر اليوم أسفرت عن 77 ضحية ما بين إصابة ووفيات الأمر الذي جعله يوم حزين على مصر نتيجة سيل الدماء على الطرق والتي جاء على رأسها حادث أتوبيس رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والذي راح ضحيته 12 وفاة و30 إصابة في حادثة مفجعة.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل توالت الحوادث على كافة المحافظات الأخرى بدءاً من البحيرة إلى الدقهلية مرورا ببني سويف والفيوم وصولا إلى أسوان.

حادث رأس غارب الأصعب على الإطلاق

لم يكن حادث رأس غارب مجرد حادث عابر بل كان افتتاح لسلسلة حوادث شهدتها طرق محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية بل وكان الأصعب على الإطلاق حيث أسفر عن مصرع 12 وإصابة 30 آخرين إثر اصطدام الأتوبيس بسيارة تريلا بالكيلو 40 طريق رأس غارب الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، فيما خرج 20 شخصا من مصابي الحادث من المستشفى منذ قليل بعد تحسن حالتهم.

13 إصابة في بني سويف والفيوم

وقعت حادثتان في نطاق محافظة بني سويف سببت في وقوع 13 مصاب، أولها حين أصيب 4 طلاب، جميعهم من قرية واحدة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق بني سويف ـ إهناسيا أمام قرية الشيخ هارون بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

لم يكن ببعيد عنهم وبالتحديد بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، فقد أصيبت 9 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف المصابات إلى مستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

مصرع 3 أشخاص بالدقهلية وإصابة 7 في الشرقية

في حادث نروع آخر كان أشد الما نتيجة حالات الوفاة، فقد لقي 3 أشخاص مصرعهم بمحافظة الدقهلية، في تصادم توك توك مع سيارة نقل ثقيل على طريق «برقين – السنبلاوين».

وليس ببعيد أيضا وبالتحديد في الشرقية فقد أصيب 7 أشخاص تمثلوا في رجلان و5 سيدات في حادث انقلاب ميكروباص وجرى نقلهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

مصرع وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وشهدت محافظة البحيرة حادث مروع آخر تسبب في مصرع وإصابة 10، حيث لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انقلاب ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في أسوان

والختام بأقصى جنوب مصر حيث أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان على طريق أبو سمبل الجديد بالقرب من كمين أبو سمبل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.