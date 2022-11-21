شهود عيان في حادث أتوبيس رأس غارب.. «جميع المتوفين كانوا بالكراسي الأمامية»

كشف شهود عيان، تفاصيل حادث أتوبيس رأس غارب، الذي وقع أمس الأحد، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصًا بينهم 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 30 آخرين نتيجة تصادم أتوبيس بتريلا بطريق الزعفرانة، وتم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابون لمستشفيات الغردقة العام ورأس غارب المركزي، وصرحت النيابة بدقن الجثث.

أقوال الشهود في حادث أتوبيس رأس غارب

وذكر أحد المصابين ناجٍ من الحادث، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كان أحد ركاب حادث أتوبيس رأس غارب في رحلته التي بدأت من القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد متجها في طريقه إلى الغردقة، لافتا إلى أن الأتوبيس كان يسير بأمان حتى طريق الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، ثم غلب السائق النوم ليستيقظ الجميع على اصطدام الأتوبيس في تريلا كانت تسير ببط على جانب الطريق.

معاينة حادث أتوبيس رأس غارب

من جانبه قال مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعاينة الفنية لحادث أتوبيس رأس غارب كشفت عن أن الأتوبيس كان يسير بسرعة عالية تتعدى 100 كيلو في الساعة، لافتًا إلى أن سائق الأتوبيس لم يستخدم الفرامل قبل اصطدامه بالتريلا، وأن التريلا كانت تسير بسرعة منخفضة لا تتعدى 40 كيلو متر في الساعة.

وأوضح المصدر، أن التقرير الفني للحادث تبين أن جميع ركاب الذين لقيوا مصرعهم كانوا في الكراسي الأمامية للأتوبيس، وأن الحادث هو الأعلى وفيات وإصابات في حوادث الطرق البحر الأحمر.

وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حالة المصابين في المستشفيات، لافتًا إلى أن التضامن الاجتماعي قرر صرف مبالغ مالية للمصابين ولأسر المتوفين.