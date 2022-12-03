5 دوريات قبطية يكرمها البابا تواضروس اليوم.. منها جريدة «وطني»

يكرم البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، اليوم، خلال احتفالية «الصحافة والدوريات القبطية.. 150 عاما في خدمة الكنيسة والوطن»، التي يتم خلالها تكريم 5 دوريات مسيحية هي «الكرازة، ووطني، ورسالة الكنيسة، ومدارس الأحد، ومجلة مرقس».

وتعرض بوابة «الوطن»، أبرز المعلومات عن الدوريات الـ5 التي سيتم تكريمها اليوم من قداسة البابا تواضروس الثاني، وفق ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، التي جاءت على النحو التالي:

مجلة الكرازة

تعتبر مجلة الكرازة من أقدم المجلات المسيحية، التي أسسها وكان يرأس تحريرها قداسة البابا المتنيح شنودة الثالث، وكان وقتها أسقف للتعليم، وانطلقت أول أعدادها في يناير 1965، وقد تم إصدرها لتكون منبر ناطق بلسان الأقباط، وهي تعرض أخبار الكنيسة متضمنة الصور.

مجلة مرقس

تأسست مجلة مرقس عام 1956 ـ وهي يصدرها دير القديس أبو مقار بوادي النطرون، وتطبع بمطبعة الدير، وشعارها «رسالة الفكر المسيحي للشباب والخدام».

مجلة مدارس الأحد

هي مجلة تعليمية، نشأت في الأصل لنشر الوعي الروحي المسيحي والثقافة القبطية، وأسسها بيت مدارس الأحد القبطي عام 1947، ورأس تحرير عام 1949 الأستاذ نظير جيد «الذي عُرف بعد ذلك باسم البابا شنودة» ، وهي تهتم لخدمة خدام الكنيسة بكل فئاتهم واختلاف نوعية خدماتهم.

جريدة وطني

هي جريدة أسبوعية تصدر يوم الأحد، أسسها أنطون سيدهم عام 1958 بعدف أن يكون هناك مساواة وعدالة اجتماعية بين جميع فئات الشعب المصري، وهي تهتم بالقضايا العالمية والإقليمية والمحلية، وقد أطلقت بوابة الكترونية للتفاعل مع الأحداث اليومية.

مجلة رسالة الكنيسة

تأسست هذه المجلة على يد القمص ميخائيل جرجس صليب، وتصدر عن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدمنهور، ويشرف عليها الأنيا باخوميوس أسقف إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ومن أهم إصداراتها التأملات في الميلاد والقيامة مترجمة من موسوعة آباء نيقية وما بعد نيقية، وموسوعة السجل التاريخي لقداسة البابا شنودة مكونة من 16 جزء.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم مختصر عن مسيرة الصحافة والدوريات القبطية بشكل عام، وتوزيع كتيب يتناول تاريخ الدوريات القبطية الـ5 التي تم اختيارها، خلال الاحتفالية وتكريم أهم الرموز الراحلة فى هذا المجال من خلال كلمة لقداسة البابا .